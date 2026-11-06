Real Madrid semakin dekat untuk merampungkan transfer talenta muda, JJ Gabriel, yang sejatinya telah mulai berlatih di ibu kota Spanyol tersebut, sebagai persiapan bergabung dengan tim Castilla.

Dalam wawancara eksklusif dengan surat kabar "Marca" di Madrid, pemain berusia 16 tahun itu berbicara tentang ambisi dan masa depannya, serta mengungkapkan dengan jelas mimpi terbesarnya.

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Surat kabar Spanyol itu menyuguhkan kepada Gabriel sampul pertama yang menampilkannya, yaitu sampul yang sama yang mengumumkan kepindahannya yang dinanti ke Real Madrid. Pemain itu memandang sampul tersebut dan tersenyum, sebelum bertanya: "Bolehkah saya menyimpannya?", sambil berdiri memegangnya seperti seorang anak yang baru saja mendapatkan kartu favoritnya.

Sejak beberapa hari lalu, pemain itu tinggal di kota yang ia impikan menjadi tempat tinggalnya, berkeliling di jalan-jalannya, dan yang terpenting ia berlatih dengan intensitas dua sesi setiap hari; sesi pertama pada pagi hari di atas rumput, seorang diri dan di bawah pengawasan pelatih pribadi, serta sesi kedua pada malam hari di pusat kebugaran.

Hal ini terjadi setelah ia sejatinya menjauh dari rutinitas harian tim cadangan Manchester United, klub yang masih terikat dengannya secara resmi.

Mengapa Madrid dan Bukan Barcelona?

Pilihannya sama sekali tidak menimbulkan keraguan baginya. Ketika ditanya mengapa ia lebih memilih Real Madrid ketimbang Barcelona, ia menjawab dengan ekspresi wajahnya sebelum berbicara: "Tentu saja, Madrid".

Di sampingnya, sang ayah Joe Osaruyele, mantan pemain sepak bola, menegaskan hal yang sama di tengah tawa. Ayah dan anak itu menyambut surat kabar tersebut dengan ramah, tetapi JJ tidak datang ke Madrid tanpa tujuan yang jelas, karena ia berkata dalam bahasa Inggrisnya sebelum pergi seraya berterima kasih atas hadiah itu: "Mimpi saya adalah memenangkan Ballon d'Or", lalu ia pergi sambil membawa di tangannya edisi "Marca".

Gabriel tidak akan bisa tampil di liga pemuda Eropa dengan seragam Real Madrid musim ini, kompetisi yang sebelumnya ia bersinar dengan mencetak hat-trick, karena ia masih terikat dengan Manchester United yang menyimpan namanya dalam catatan mereka, meski ia berhenti berlatih bersama Setan Merah.

Alasan Keterlambatan

Regulasi dan jadwal menjelaskan keterlambatan pengumuman transfer tersebut, karena Pasal 19 dari regulasi FIFA mengenai status dan transfer pemain, secara umum, melarang transfer pemain secara internasional sebelum mereka berusia 18 tahun. Namun, regulasi itu mengizinkan pengecualian bagi pemain yang berusia antara 16 dan 18 tahun, yang memegang kewarganegaraan Eropa, dan berpindah dalam kawasan Eropa.

Panduan FIFA menyatakan bahwa pemain yang memiliki paspor dari salah satu negara Uni Eropa dapat memanfaatkan pengecualian ini, bahkan jika ia datang dari luar Uni Eropa, yang menjadikan paspor Irlandia yang dimiliki JJ Gabriel sebagai faktor penentu dalam penyelesaian transfer tersebut.

Ditambah lagi dengan faktor waktu, karena periode transfer musim dingin pada bulan Januari akan menjadi jendela pertama yang memungkinkannya didaftarkan secara resmi, sehingga keterlambatan pengumuman transfer tersebut bukanlah hal yang mengherankan, menurut orang-orang dekat pemain itu.

Sementara itu, Manchester United tengah mempertimbangkan cara untuk menutupi kepergian pemain yang memiliki potensi tinggi, dan merupakan kehilangan yang menyakitkan bagi klub.

Dan apabila pada akhirnya JJ Gabriel bergabung dengan Real Madrid, sebagai klub asing bagi Inggris, maka United akan mendapatkan kompensasi pembinaan yang diperkirakan sekitar 350 ribu pound sterling.