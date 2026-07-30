Federasi Sepak Bola Prancis baru-baru ini mengumumkan penunjukan sang legenda, Zinedine Zidane, sebagai pelatih baru timnas Prancis, menggantikan Didier Deschamps yang mengakhiri tugasnya bersama "Les Bleus" setelah 14 tahun memimpin tim kepelatihan.

Penunjukan Zidane bertepatan dengan kontroversi media yang luas, setelah sejumlah laporan pers menyoroti agama Islam yang dianutnya, hal yang dinilai oleh para pengamat sebagai diskriminasi dalam menyikapi pelatih baru tersebut.

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Abdelkader Lahmar, anggota parlemen Prancis dari partai "La France Insoumise" dan wali kota Vaulx-en-Velin, mengkritik kontroversi ini melalui platform "X", mempertanyakan alasan diangkatnya persoalan agama ketika membicarakan Zidane, sementara persoalan yang sama tidak pernah diangkat saat penunjukan para pelatih timnas Prancis sebelumnya.

Lahmar berkata: "Kami tidak pernah menanyakan soal agama kepada Didier Deschamps, Laurent Blanc, Raymond Domenech, Jacques Santini, Roger Lemerre, atau Aimé Jacquet saat mereka ditunjuk. Lalu mengapa pertanyaan ini diajukan kepada Zidane, padahal ia bahkan belum menjabat selama 24 jam?".

Zidane berusia 54 tahun, dan kembali memimpin timnas Prancis setelah lama absen dari dunia kepelatihan, sejak kepergiannya dari Real Madrid pada 2021.



