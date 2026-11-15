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Riyad Mahrez pemain terbaik dalam sejarah Arab! Ya, Mahrez yang membawa Leicester City menuju keajaiban juara Liga Inggris, meraih Premier League bersama Manchester City, menjuarai Liga Champions Eropa, dan membawa Aljazair memenangi Piala Afrika 2019, layak berada di puncak perdebatan ketika kita berbicara tentang pemain Arab terhebat sepanjang sejarah.

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Namun tunggu dulu, akan ada yang bilang bahwa ia tidak selalu menjadi pemain inti bersama Manchester City, bahwa ia bukan bintang utama di tim itu, dan bahwa gelar-gelar Eropanya diraih bersama sekumpulan pemain terbaik dunia, bahkan mungkin ada yang menambahkan bahwa ada pemain yang lebih baik darinya secara teknis!

Baiklah, bagaimana dengan Mohamed Salah?!

Mohamed Salah pemain terbaik sepanjang sejarah Arab!

Pemilik perjalanan karier luar biasa bersama Liverpool, salah satu bintang paling menonjol di Liga Inggris pada era modern, peraih gelar Liga Champions Eropa dan Premier League, serta pemegang rekor dan penghargaan individu yang sulit diabaikan.

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Tapi tunggu dulu, akan ada yang mengatakan: bagaimana ia bisa menjadi pemain Arab terbaik sepanjang sejarah padahal ia belum pernah meraih Piala Afrika bersama timnas negaranya? Bagaimana mungkin kau menempatkan pemain yang belum pernah meraih gelar benua bersama timnas Mesir di atas pemain-pemain yang mengangkat Piala Afrika lebih dari sekali?

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Lalu bagaimana dengan Achraf Hakimi?!

Achraf Hakimi pemain terbaik sepanjang sejarah Arab!

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Salah satu bintang paling menonjol di posisi bek kanan dunia, pemilik perjalanan karier Eropa yang luar biasa bersama klub-klub besar, peraih gelar Liga Champions Eropa, serta salah satu bintang paling menonjol timnas Maroko yang mencatat prestasi bersejarah di Piala Dunia 2022.

Namun jawabannya juga sudah tersedia: "Bagaimanapun ia adalah seorang bek!". Seolah-olah bermain di posisi pertahanan mengurangi nilai seorang pemain, atau seolah-olah pengaruh dalam sepak bola hanya diukur dari jumlah gol!

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Majed Abdullah pemain terbaik sepanjang sejarah Arab!

Legenda sepak bola Saudi, salah satu pencetak gol terhebat dalam sejarah sepak bola Asia, serta pemilik perjalanan mencetak gol yang luar biasa bersama Al Nassr dan timnas Saudi.

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Tapi apa yang akan kau dengar?: "Apakah kita akan kembali ke era hitam-putih? Di mana Majed Abdullah bermain? Prestasi apa yang ia raih di luar lapangan Arab? Dan bagaimana ia bisa dibandingkan dengan pemain-pemain yang menghadapi bintang-bintang terbaik dunia di liga-liga besar Eropa?".

Lalu Mohamed Aboutrika?!

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Pemain terbaik sepanjang sejarah Arab, menurut banyak orang yang menyaksikan bakat dan pengaruhnya yang luar biasa bersama Al Ahly dan timnas Mesir, juara Afrika beberapa kali, serta pemilik prestasi benua dan dunia bersama klub dan timnas negaranya.

Namun ada yang akan berkata: "Semua gelarnya diraih di Afrika! Mengapa ia tidak merumput secara profesional di Eropa? Mengapa ia tidak menguji dirinya di liga-liga besar? Dan apakah gelar bersama Al Ahly dan timnas Mesir cukup untuk bersaing memperebutkan titel terbaik di Arab?".

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Dan begitulah, perdebatan tak pernah berakhir!

Jika kau memilih Hossam Hassan, kau akan menemukan orang yang mengingatkanmu bahwa sebagian besar kariernya berlangsung di sepak bola Afrika dan Arab; jika kau memilih Rabah Madjer, kau akan menemukan orang yang meremehkan konsistensinya di puncak Eropa. Jika kau memilih Badou Zaki, sebagian orang akan mengingatkanmu tentang perbedaan era waktu; dan jika kau memilih Sami Al Jaber atau Saeed Al Owairan atau Lakhdar Belloumi atau Yasser Al Qahtani atau Ahmed Radhi atau Jassem Yacoub atau Tarek Dhiab atau legenda-legenda Arab lainnya, kau akan selalu menemukan orang yang mencari celah untuk menjatuhkan pilihanmu.

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Puluhan legenda dari beragam kewarganegaraan dan generasi, dan masing-masing memiliki keunggulan serta hal yang bisa diperdebatkan dan dikritik.

Tetapi mengapa setiap pilihan berubah menjadi pertempuran?

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Masalahnya bukan pada perbedaan pendapat tentang siapa pemain Arab terbaik sepanjang sejarah, karena itu adalah diskusi yang wajar dan menyenangkan, melainkan pada cara kita mengelola perbedaan ini.

Terkadang tampak bahwa sebagian suporter tidak begitu ingin membuktikan bahwa pemain mereka adalah yang terbaik, melainkan lebih ingin membuktikan bahwa yang lain tidak layak bersaing, seolah-olah jalan untuk mengangkat kandidat mereka hanya bisa dilalui dengan menghancurkan para kandidat lainnya!

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Jika kau menganggap Mohamed Salah adalah yang terbaik, mengapa kau perlu meremehkan Hakimi atau Mahrez atau yang lainnya? Jika kau yakin bahwa Riyad Mahrez mengungguli semuanya, mengapa ketidakikutsertaannya dalam sebagian pertandingan menjadi alasan untuk mengolok-olok prestasinya? Dan jika kau menganggap Majed Abdullah adalah yang terhebat, mengapa kau meremehkan nilai generasi-generasi berikutnya?

Mengapa kita menghancurkan legenda orang lain untuk memperkuat legenda kita sendiri?

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Membandingkan antarpemain tidak berarti salah satu dari mereka harus tanpa cela, dan tidak berarti kandidat yang kau pilih harus memiliki semua prestasi yang mungkin.

Setiap pemain memiliki kondisinya sendiri, generasinya, posisinya, karakter kompetisi yang ia jalani, serta tantangan yang ia hadapi.

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Kau berhak menganggap Salah yang terbaik, orang Aljazair berhak memilih Mahrez, orang Maroko berhak membela Hakimi, orang Saudi berhak menempatkan Majed Abdullah di puncak, dan orang Mesir berhak berpegang pada Aboutrika atau Hossam Hassan.

Semua orang berhak berbeda pendapat, berhak mendiskusikan angka, gelar, dan level permainan, bahkan berhak saling mengkritik dengan argumen sepak bola.

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Namun bukanlah hal yang wajar jika setiap diskusi berubah menjadi upaya merampas hak orang lain untuk berbangga dengan legenda mereka.

Angkatlah kandidat kalian, bukannya menghancurkan yang lain!

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Mohamed Salah tidak perlu meremehkan Mahrez untuk menjadi hebat, Mahrez tidak perlu menyangkal prestasi Salah, Aboutrika tidak kehilangan bakatnya hanya karena ia tidak bermain di Eropa, Hakimi tidak menjadi berkurang nilainya hanya karena ia bermain di posisi pertahanan, dan Majed Abdullah tidak kehilangan statusnya hanya karena sepak bola telah berubah sejak eranya.

Kita memiliki sejarah Arab yang kaya akan bintang dan legenda, dan seharusnya kita semua bangga akan hal itu, bukannya memperlakukannya sebagai ajang untuk saling menjatuhkan.

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Mungkin pertanyaan yang paling penting bukanlah: siapa pemain Arab terbaik sepanjang sejarah? Melainkan: mengapa sebagian orang tidak mampu merayakan legenda mereka tanpa menaruh dendam sepak bola terhadap legenda orang lain?