Sayangnya, sejauh ini belum ada alasan atau pernyataan resmi. Akan sangat menarik untuk mengetahui mengapa Juventus Turin memperlakukan gelandang bertahannya, Arthur Melo, seperti yang mereka lakukan belakangan ini.

Pada 2020, Si Nyonya Tua dengan bangga mentransfer 80,6 juta euro kepada FC Barcelona untuk memboyong pemain Brasil itu. Hanya empat pemain dalam sejarah panjang klub yang menelan biaya lebih besar bagi Juve. Bahkan di Barca, hingga hari ini Melo tetap menjadi pemain termahal kedua yang dilepas dalam sejarah setelah Neymar.

Sekadar mengingatkan: Melo datang ke Turin saat itu, sementara Miralem Pjanic pada waktu yang sama pindah ke klub Catalan tersebut. Bagi kedua klub, ini adalah sebuah kesepakatan untuk mempercantik laporan tahunan mereka melalui pemasukan tinggi pada tahun buku. Belakangan, kesepakatan itu bahkan menjadi bidikan polisi keuangan, tetapi pada akhirnya peradilan Italia tidak menemukan bukti adanya ketidakteraturan.

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Arthur Melo sudah lebih dari empat tahun tidak memainkan satu pertandingan pun untuk Juventus Turin

Kini situasinya adalah Melo sudah lebih dari empat tahun tidak memainkan satu pertandingan pun untuk Juventus. Penampilan terakhirnya adalah final Coppa Italia pada 11 Mei 2022 (2-4 setelah perpanjangan waktu), saat ia masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-84. Klub Italia itu sudah empat kali meminjamkannya dan beberapa kali memperpanjang kontraknya selama bertahun-tahun untuk menekan biaya amortisasi dalam neraca semaksimal mungkin dan dengan begitu membuatnya lebih menarik di pasar transfer.

Sekarang Melo, yang kini berusia 30 tahun, dengan kontrak hingga 2027 dan gaji bersih tahunan yang dikabarkan mencapai lima juta euro, kembali muncul. Dan sekali lagi kedua pihak berupaya mencari solusi final untuk berpisah. Apakah itu akan berhasil, dua pekan sebelum penutupan bursa transfer, sangat diragukan.

Belakangan, beberapa media internasional kompak melaporkan bahwa Melo berada di posisi teratas daftar keinginan pelatih baru Besiktas, Vincenzo Italiano. Keduanya sudah pernah bekerja sama pada musim 2023/24 di AC Florenz.

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Juventus Turin sudah meminjamkan Arthur Melo ke empat klub

Fiorentina adalah klub pinjaman kedua Melo. Sebelumnya, ia bermain selama satu tahun untuk FC Liverpool di bawah asuhan Jürgen Klopp, tetapi, terutama karena cedera, hanya tampil selama 13 menit dalam satu-satunya pertandingan. Setelah Florence, ia menuju Girona, dan terakhir Melo bermain untuk klub masa kecilnya, Gremio Porto Alegre. Di sana ia dibina antara 2010 dan 2018, sebelum Barcelona merekrutnya seharga 31 juta euro.

Masalah Juve: Keempat klub itu memilih untuk tidak mengaktifkan opsi pembelian sang gelandang. Yang terbaru, sebenarnya semuanya sudah siap dengan Gremio. Melo sangat ingin melanjutkan di sana, seperti yang ia sampaikan pada pertengahan Maret kepada portal olahraga terbesar Brasil, Ge Globo: "Jika Juventus bersedia bernegosiasi, tentu semua orang tahu bahwa saya ingin bertahan. Saya sudah mengatakannya berkali-kali: ini rumah saya."

Pihak Turin tentu saja bersedia bernegosiasi, tetapi sekali lagi kesepakatan tidak tercapai. Gremio menyatakan dengan tegas bahwa meski ada minat "dari kedua pihak untuk melanjutkan kerja sama", mereka tidak menemukan titik temu secara finansial. Menurut rumor, Juve meminta delapan hingga sepuluh juta euro.

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Arthur Melo di FC Barcelona: pujian dari Lionel Messi

Sulit untuk memahami mengapa Si Nyonya Tua memilih membiarkan kesepakatan itu batal. Bagaimanapun, menyingkirkan Melo dari pembukuan dan skuad sudah menjadi tujuan selama bertahun-tahun. Sebaliknya, mereka tetap mempertahankan prototipe kegagalan transfer ini di tim karena selisih beberapa juta saja, meski ia sudah tidak memiliki prospek apa pun di sana dan klub sendiri sudah menginvestasikan hampir 140 juta pada musim panas ini untuk pemain-pemain baru.

Bagi pemain yang sudah 22 kali memperkuat tim nasional itu, yang terakhir kali bermain untuk Selecao pada akhir Maret 2022, ini untuk saat ini menjadi titik nadir lain dalam kariernya. Padahal, kariernya di Eropa dimulai dengan sangat menjanjikan.

Mantan pengatur tempo Barca, Xavi, mengatakan setelah pensiun bahwa Melo membangkitkan kenangan dirinya sendiri. Lionel Messi juga pernah memujinya. Pada awalnya, Melo memang menunjukkan performa kuat di Spanyol. Namun, itu makin lama makin jarang terlihat. Cedera menumpuk, begitu pula rumor soal kehidupan pribadi yang tidak profesional. Ia disebut tidak menolak pesta-pesta yang diadakan Neymar.

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Arthur Melo lama cedera saat di FC Liverpool

Meski begitu, Melo tidak ingin meninggalkan Blaugrana ketika pertukaran yang meragukan dengan Pjanic itu terjadi. Di Turin, ia nyaris tidak mampu berbuat banyak, dan status sebagai pemain inti juga sangat jauh darinya, termasuk karena banyaknya masalah cedera.

Setelah dua tahun, saat Melo berusia 26 tahun, Liverpool merespons absennya Thiago dan Alex Oxlade-Chamberlain lalu merekrutnya sesaat sebelum penutupan bursa transfer dengan biaya peminjaman 4,5 juta euro meski kondisi kebugarannya tertinggal. Opsi pembeliannya berada di angka 37,5 juta. Tak lama kemudian datang cedera paha yang disertai operasi setelahnya. Melo absen hampir lima bulan.

Setelah kembali, ia penuh semangat. "Saya menantikan untuk menunjukkan versi baru Arthur ini," katanya dalam wawancara dengan GOAL pada Mei 2023. "Saya menantikan masa depan. Musim ini saya menderita, saya mengalami beberapa momen sulit, tetapi itu memberi saya bekal untuk musim berikutnya."

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Arthur Melo: stabil di Florence, hanya 150 hari di Girona

Itu membawanya ke Florence dan di sana situasinya memang jauh lebih baik. Melo akhirnya tetap stabil dan melakoni 48 pertandingan (32 kali sebagai starter). Meski begitu, Viola tetap melewatkan kesempatan untuk membelinya seharga 20 juta.

Lalu semuanya kembali menurun. Juve tidak menemukan peminat untuk Melo pada bursa transfer musim panas, dan setelah berbulan-bulan tanpa menit bermain, Girona bergerak pada musim dingin. Melo bertahan 150 hari dan mencatatkan 15 pertandingan, dua pertiganya ia jalani sebagai starter.

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Apa rencana Juventus Turin untuk Arthur Melo?

Terakhir bersama Gremio, ia kembali tampil meyakinkan secara konsisten. Dalam 17 dari 23 pertandingan, Melo berada dalam susunan pemain inti, dan beberapa kali ia mengenakan ban kapten. Gremio memenangi kejuaraan negara bagian Rio Grande do Sul. Tidak sedikit yang bahkan menuntut namanya masuk skuad Piala Dunia tim nasional, yang pernah ia bawa menjuarai Copa America pada 2019.

Pada akhirnya, perjalanan karier Melo sudah lama terbaca seperti sebuah kesalahpahaman epik yang lahir dari ekspektasi tinggi, nasib buruk cedera, dan taktik pembukuan. Pertanyaan utamanya tetap: apa sebenarnya yang masih ingin dicapai Juventus dengannya? Bab ini sudah menjadi contoh telanjang dari perencanaan skuad dan finansial yang gagal. Bahwa Juve tetap lebih memilih menaruhnya di daftar gaji ketimbang memberikan konsesi ekonomi, benar-benar menyempurnakan kisah ini.

Arthur Melo: gambaran karier profesionalnya