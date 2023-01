Mengapa Fans Borussia Dortmund Nyanyikan ‘You’ll Never Walk Alone’?

Anthem YNWA sering bergema di Signal Iduna Park saat Dortmund bertanding, tapi bukannya itu sama dengan yang dimiliki Liverpool?

Memiliki Jurgen Klopp sebagai manajer bukan satu-satunya kesamaan antara Liverpool dan Borussia Dortmund.

Keduanya ternyata juga berbagi lagu ‘You’ll Never Walk Alone’, yang selama ini identik dengan The Reds, sebagaimana itu diputar di tiap pertandingan kandang.

Anthem YNWA itu tak ketinggalan menjadi lagu wajib bagi Dortmund dan suporternya, dan Goal menjabarkan soal apa yang peru Anda ketahui di balik itu.

Simak!

Mengapa 'You'll Never Walk Alone' Juga Jadi Anthem Dortmund?

Hubungan antara penggemar Liverpool dan lagu YNWA berasal dari band lokal Gerry & Pacemakers yang mengover versi aslinya (dibuat oleh Rogers & Hammerstein) pada 1960-an, sedangkan koneksi Dortmund baru muncul pada pertengahan 90-an.

Band Dortmund Pur Harmony lantas diminta untuk mengover lagu tersebut pada 1996, dan mereka memenuhinya. Sekalipun ada keraguan dalam diri penyanyi Matthias Kartner, mengingat lagu itu erat kaitannya dengan Liverpool, band tersebut tetap melakukannya.

"Seorang teman baik kami memberi tahu kami 'Anda harus membuat rekaman You'll Never Walk Alone. Saya pikir 'oh tidak!'" kata Kartner kepada laman resmi Liverpool.

“Itu lagu yang bagus tapi sulit untuk membuatnya karena harmoni musiknya. Sulit untuk dinyanyikan karena pada awalnya Anda masuk sangat dalam dan kemudian menjadi tinggi.

"Tapi seminggu kemudian kami membuat rekaman ini."

Band itu, yang semuanya adalah penggemar Dortmund, turut mengover 'Go West' untuk klub yang kini populer, selagi 50.000 eksemplar rekaman terjual.

"Kami adalah orang Dortmund dan penggemar berat Borussia, jadi saya memberikan rekaman 'You'll Never Walk Alone' kepada announcer stadion dan dia mengambil ini dan berkata 'sangat bagus, kami akan mencoba ini'."

Sejak itu, lagu tersebut secara reguler diadopsi oleh The Yellow Wall dan dinyanyikan pada hari pertandingan.

Tapi Kartner tetap ingin memuji Liverpool dan hubungan dekat pendukung mereka dengan lagu tersebut.

"Mereka [para suporter] mengetahui itu dari Liverpool," lanjut Kartner.

"Tapi sekarang sejak Pur Harmony merekamnya, orang-orang menyukainya sejak awal dan itu luar biasa bagi kami.

"Norbert Dickel [penyiar stadion Dortmund] mencoba menggunakan versi Gerry dan Pacemakers tetapi para suporter justru lebih menyukai lagu [versi] kami.

"Bagi saya dan banyak penggemar Dortmund lainnya, klub favorit saya di Inggris adalah Liverpool. Mentalitasnya sama seperti kami di Dortmund."

Ketika Dortmund bertandang ke Anfield untuk berhadapan dengan Liverpool di perempat-final Liga Europa pada 2016, dua kelompok pendukung bergabung jadi satu untuk menciptakan salah satu lagu klasik yang paling berkesan.

JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images

Adakah Klub Lain Yang Nyanyikan 'You'll Never Walk Alone'?

Meski Liverpool adalah klub pertama yang mengaitkan diri dengan lagu tersebut, sejumlah klub lain di Eropa dan di luar selain Dortmund juga telah mengklaimnya.

Penggemar Celtic menyanyikan anthem itu sebelum setiap pertandingan kandang Eropa dan itu dimulai setelah semi-final Piala Winners 1966 melawan Liverpool di Anfield.

Para penggemar klub Belanda FC Twente menyanyikannya sebelum setiap pertandingan kandang, sementara Feyenoord dan SC Cambuur juga mengikuti tradisi tersebut.

Mainz, Club Brugge dan FC Tokyo juga diketahui sering memainkan lagu itu.