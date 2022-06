Mengapa Bintang Paris Saint-Germain Lionel Messi Dijuluki 'La Pulga'?

Messi dikenal dengan sebutan 'The GOAT' bagi sebagian orang, tetapi bagi sebagian yang lain dia adalah 'The Flea'.

Kebanyakan pesepakbola hebat mendapat julukan - Cristiano Ronaldo dikenal sebagai 'El Bicho' di Spanyol, sementara Ronaldo de Assis Moreira lebih sering disebut sebagai 'Ronaldinho'.

Demikian pula, Lionel Messi, yang secara luas dianggap sebagai salah satu pesepakbola terbaik yang pernah menghiasi lapangan, juga mendapat julukan yang menarik - 'La Pulga'.

Jadi, sebenarnya apa arti julukan itu dan mengapa dia disebut demikian? GOAL memaparkannya untuk Anda.

Mengapa Lionel Messi Dijuluki 'La Pulga' & Apa Artinya?

Salah satu nama panggilan Messi yang paling terkenal adalah 'La Pulga', yang berarti 'kutu' dalam bahasa Spanyol.

Messi telah dikenal dengan julukan ini sejak dia masih kecil. Diyakini dua kakak laki-lakinya memanggilnya 'La Pulgita' (kutu kecil) yang kemudian dikenal sebagai 'La Pulga'.

Messi, asli Rosario, bukanlah anak dengan badan besar di lapangan dan perawakannya yang kecil membuatnya mendapatkan julukan itu. Faktanya, ia memiliki gangguan hormon pertumbuhan atau GHD, perawatan yang harus dibiayai Barcelona.

Beberapa media Spanyol juga menyebutnya 'La Pulga Atomica' (kutu atom) karena ia selalu memiliki bakat eksplosif untuk menghadapi pemain-pemain bertahan.

Memang, kekuatan tubuh bagian atas Messi yang cukup besar memungkinkan dia untuk secara fisik menyamai lawan-lawannya dalam tantangan - sementara gerak kakinya yang cepat memungkinkan dia untuk unggul dalam menggiring bola.

Selain itu, karena tinggi badannya, Messi memiliki pusat gravitasi yang rendah yang membantu dia menjaga keseimbangan saat menggiring bola atau berlari dengan bola.

Apa julukan Messi yang lain?

Messi memiliki beberapa julukan selain yang dikenal sebagai 'La Pulga'. Ia akrab dipanggil Leo, kependekan dari nama depan lengkapnya yang secara informal digunakan oleh tokoh-tokoh sepakbola, rekan-rekan satu tim, dan para pundit.

Hal ini juga diduga bahwa Messi mungkin dinamai penyanyi Lionel Richie, yang telah menghasilkan beberapa lagu abadi seperti "Hello and Truly". Penggemarnya juga menyebutnya sebagai "Messiah", karena ia telah menyelamatkan banyak tim Barcelona dan Argentina pada saat mereka membutuhkan.