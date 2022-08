Mengapa Bayern Munich Mengusung Slogan ‘Mia San Mia’?

"Mia San Mia" identik dengan kejayaan Bayern, didengungkan di setiap keberhasilan meraih Bundesliga dan Liga Champions - tapi apa artinya?

Barcelona punya "Mes Que Un Club", Liverpool dengan "You'll Never Walk Alone" - moto ini menjadi sangat erat bagi mereka, bahkan kata-kata dan maknanya tertanam dalam identitas klub.

Sementara itu, raksasa Jerman Bayern Munich terkenal dengan pepatah mereka sendiri yakni "Mia San Mia" - tapi apa arti kata-kata itu?

Goal coba menjelaskannya di sini!

Apa Arti Mia San Mia?

Getty

"Mia San Mia" merupakan variasi Bavaria dari frasa Jerman "Wir sind wir", yang diterjemahkan menjadi "We are who we are" dalam bahasa Inggris.

Ungkapan itu ada di 'jantung' Bayern dan telah identik dengan klub dan para pemainnya.

Itu pertama kali muncul di era Kekaisaran Austro-Hungaria, selama abad ke-19. Hal itu dikatakan secara teratur oleh politisi Jerman Franz Josef Strauss, yang merupakan ketua Christian Social Union di Bavaria (CSU) antara tahun 1961 dan 1988.

Itu kemudian diklaim oleh Bayern selama tahun 1980-an, setelah periode di mana tim Eropa memenangkan tiga Piala Eropa dalam tiga tahun berturut-turut - tim pertama yang melakukannya dalam sejarah kompetisi.

Selama waktu inilah kalimat itu benar-benar memiliki makna yang lebih dalam di dalam klub.

Cerita berlanjut menjelang final Piala Eropa 1987, legenda klub seperti Hans Pflugler, Ludwig Kogl dan Hansi Dorfner menyusun kata "Mia San Mia" ke dalam lagu perayaan pasca-pertandingan, yang biasanya dilakukan di atas meja.

Bayern pada akhirnya kalah di final dari Porto, tetapi dengan melakukan itu, moto tersebut menjadi lebih berbobot dan bermakna.

Menurut Thomas Muller...

(C)Getty Images

"Mia san Mia adalah singkatan dari keinginan penuh untuk berhasil," kata Muller. “Begitulah cara kami sering membalikkan permainan. Tidak ada jalan tengah, hanya kemenangan.

"Mia san Mia adalah singkatan dari mentalitas pemenang hardcore dengan dosis kepercayaan diri yang baik, tetapi tanpa kesombongan. Siapa pun yang ingin menang harus bekerja keras untuk itu. Sama halnya dengan pesepakbola profesional.

“Pesepakbola terbaik selalu bermain untuk Bayern. Semua orang memberikan segalanya dalam latihan. Siapa pun yang tidak bisa melanjutkan ide itu berada di tempat yang salah. Itu adalah sesuatu yang kami semua coba ajarkan kepada para pemain muda. Tidak ada yang lebih penting dari itu."