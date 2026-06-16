Mengapa Ancelotti memanggilnya?.. Kejutan baru bagi Brasil terkait Neymar

Mengapa Carlo Ancelotti memanggil Neymar Jr.?.. Itulah pertanyaan yang saat ini diajukan oleh media Brasil, menyusul kepastian bahwa mantan bintang Barcelona dan Paris Saint-Germain tersebut tidak akan tampil di babak penyisihan grup.

Pelatih asal Italia itu telah menjabat selama satu tahun penuh, dan berulang kali menegaskan bahwa ia tidak akan memanggil pemain mana pun yang tidak dalam kondisi fisik prima untuk bertanding di laga pembuka Piala Dunia.

Setelah pertandingan pembuka yang mengecewakan bagi para penggemar Seleção melawan Maroko, yang berakhir dengan hasil imbang 1-1 yang sulit, timnas Brasil akan menghadapi timnas Haiti di Philadelphia pada Sabtu dini hari, kemudian pada malam 24 Juni, timnas Brasil akan menutup perjalanan mereka di babak penyisihan grup dengan menghadapi Skotlandia di Miami. Neymar Jr. tidak akan ikut serta dalam ketiga pertandingan tersebut menurut surat kabar Spanyol "Sport".

Neymar mengalami cedera pada hari Minggu, 17 Mei, sehari sebelum Ancelotti mengumumkan skuad finalnya, saat ia bermain bersama Santos, yang kalah 3-0 dari Curitiba dalam pertandingan Liga Brasil 2026.

Laporan media menyebutkan bahwa Neymar akan absen dari lapangan setidaknya selama enam minggu akibat cedera pada otot betis kanannya, yang pada awalnya tampak hanya sebagai pembengkakan, namun kemudian berkembang menjadi robekan otot derajat kedua.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Brasil (CBF) sangat tertutup mengenai kondisi fisik sebenarnya Neymar. Dokter timnas Brasil, Rodrigo Lasmar, menggelar konferensi pers tanpa menjawab pertanyaan apa pun selama hari-hari awal pemusatan latihan.

Sejak saat itu, tidak ada pihak lain yang memberikan pernyataan publik, dan pernyataan yang ada hanya berupa ungkapan-ungkapan samar tanpa merinci lebih lanjut, sementara Ancelotti menghindari menjawab pertanyaan mengenai Neymar dalam konferensi persnya.



Senin kemarin, Neymar Jr. menjalani pemeriksaan ultrasonografi di sebuah pusat medis di New Jersey—ini merupakan pemeriksaan keduanya di Amerika Serikat—untuk memantau proses pemulihannya. Awalnya, ia dijadwalkan berlatih bersama tim Samba untuk pertama kalinya sejak bergabung pada 27 Mei, namun hal itu tidak terjadi.

Hari ini, Selasa, Neymar akhirnya turun ke lapangan dan ikut serta dalam sebagian sesi latihan. Ia telah mendapatkan izin medis, dan kini perlu memulihkan kebugarannya secara bertahap agar siap bermain selama beberapa menit. Oleh karena itu, ia tidak akan ikut serta dalam dua pertandingan Brasil berikutnya.

Kecuali ada keadaan tak terduga, penampilan perdana Neymar kemungkinan akan terjadi pada babak pertama fase gugur, babak 32 besar, di mana tidak ada ruang untuk kesalahan.

Kehadiran Neymar Jr. dalam sesi latihan Brasil tidak meredakan ketegangan yang melingkupi tim asuhan Carlo Ancelotti setelah pertandingan melawan Maroko.

"Sport" menutup laporannya dengan mengatakan: "Saat ini, semua orang di Brasil menyadari bahwa peran Neymar Jr. akan sangat terbatas, jika tidak bisa dibilang tidak ada sama sekali. Pemilihan Ancelotti terhadapnya untuk berpartisipasi di Piala Dunia merupakan penghargaan atas kontribusinya sepanjang kariernya. Di lapangan, ia tidak lagi memiliki pengaruh yang berarti, dan bukanlah dia yang akan menyelamatkan tim Seleção dari situasi yang memburuk, dengan susunan pemain yang terbatas, pilihan yang kurang tepat, serta performa yang lemah.”