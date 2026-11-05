Masa depan pelatih asal Belanda, Marino Pusic, bersama Al Ahli tampak di ujung tanduk sebelum laga melawan Al Sadd Qatar di Liga Champions Asia Elite, setelah informasi sebelumnya mengisyaratkan bahwa kekalahan tim atau kegagalan meraih kemenangan dapat mempercepat kepergiannya dari kursi kepelatihan.

Namun, pertandingan tersebut berakhir imbang 1-1, dan meski tanda tanya terhadap performa Al Ahli masih terus muncul, tidak ada keputusan untuk memecat sang pelatih. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang apa yang menghentikan langkah perubahan tersebut.

Berdasarkan apa yang diungkapkan jurnalis Abdulrahman Amer melalui program " Dawrina Ghair ", kendala finansial berada di balik tersendatnya pemecatan Pusic, meskipun jajaran eksekutif sudah bulat untuk melakukan perubahan di sektor teknis, karena ketidakpuasan mereka terhadap level permainan tim dan menurunnya hasil-hasil dalam periode terakhir.

Krisis ini bermula dari rincian kontrak pelatih Belanda tersebut, yang berdurasi dua musim hingga Juni 2028, karena tidak memuat klausul penalti sederhana yang memungkinkan Al Ahli mengakhiri kontrak dengan nilai terbatas, sehingga pemutusan kontrak terikat pada pembayaran gaji secara penuh untuk periode yang tersisa.

Pertandingan berikutnya AHL Saudi Pro League 12.30 ALT

Baca juga: Pukulan telak: Ruben Neves menempatkan Inzaghi dalam dilema bersama Al Hilal

Amer menjelaskan bahwa kewajiban finansial yang dibutuhkan untuk mengakhiri kontrak Pusic mencapai sekitar 7,5 juta euro, yakni lebih dari 45 juta riyal Saudi, di tengah keteguhan sang pelatih untuk memperoleh seluruh haknya sebagai syarat menyetujui kepergiannya, sesuatu yang menempatkan manajemen di hadapan biaya yang sangat tinggi.

Dengan demikian, hasil imbang melawan Al Sadd tidak cukup untuk mengubah sikap manajemen terhadap sang pelatih, tetapi juga tidak berubah menjadi keputusan pemecatan secara langsung, setelah keinginan teknis untuk melakukan perubahan berbenturan dengan kendala finansial yang besar, terutama karena mengakhiri kontrak saat ini berarti menanggung nilai gaji yang tersisa hingga masa berakhirnya.

Dengan begitu, tampaknya bertahannya Pusic bersama Al Ahli tidak selalu berkaitan dengan pulihnya kepercayaan terhadap kemampuannya memimpin tim, melainkan lebih dipaksakan oleh perhitungan finansial yang rumit dari kontraknya. Manajemen pun mendapati diri mereka di hadapan dua pilihan sulit: menanggung tagihan kepergian yang melampaui 45 juta riyal, atau mempertahankan sang pelatih meski hasil terus menurun dan kritik tak kunjung berhenti.