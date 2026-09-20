"Menganggap saya tikus": Mantan pemain Augsburg melontarkan tuduhan serius terhadap Sandro Wagner

Dalam sebuah wawancara dengan portal Denmark Bold, bek kiri yang kini terikat kontrak dengan Hertha BSC itu berbicara panjang lebar tentang hubungannya dengan Wagner dan melontarkan tuduhan serius terhadap mantan pelatihnya.

"Hubungan antara saya dan Sandro Wagner memburuk dari pekan ke pekan. Dia menarik keluar seorang bek kiri saat pertandingan, tetapi tidak memasukkan saya ke dalam permainan, dan terjadi ketidakharmonisan di dalam tim," jelas Pedersen.

Di tengah situasi itu, pemain Denmark tersebut bahkan dicoret Wagner dari skuad, meski di posisi bek kiri sebenarnya ada kebutuhan: "Beberapa pemain menemui Sandro untuk bertanya mengapa dia tidak memainkan saya, bahkan ketika bek kiri yang lain tidak bisa bermain. Dia tidak mau mendengar soal itu. Padahal saya berlatih dengan baik dan melakukan apa yang saya bisa. Saya memberi assist dalam laga uji coba."

Mengapa Sandro Wagner menganggap pemainnya sebagai "tikus"?

Di luar urusan olahraga, Pedersen dan Wagner disebut beberapa kali berselisih - sang pelatih, misalnya, menuduh pemain 30 tahun itu membocorkan hal-hal internal kepada media: "Situasinya benar-benar memanas, dan tiba-tiba dia menganggap saya sebagai tikus, seperti yang dia ungkapkan dengan begitu manis. Setiap kali ada pertemuan, dia mengatakan bahwa ada tikus di ruang ganti, dan kami ada dua pemain yang tahu persis kepada siapa dia menyindir. Sebab, kamilah yang tidak pernah masuk skuad."

Pada akhirnya, Pedersen harus menempuh jalur hukum untuk kembali ke sesi latihan. "Beberapa pekan berlalu, dengan pengacara dan sebagainya ikut terlibat, dan setelah sekitar empat pekan kami sepakat bahwa mungkin akan menjadi yang terbaik jika saya kembali berlatih. Klub membuat Sandro Wagner meminta maaf atas apa yang terjadi. Sepekan kemudian dia lalu dipecat. Dia telah kehilangan kendali atas ruang ganti."

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Di klub mana Mads Pedersen dan Sandro Wagner kini terikat kontrak?

Pada musim 2025/26, Pedersen masih masuk skuad di bawah Wagner dalam tiga pertandingan pertama Bundesliga, setelah itu ia sama sekali tidak lagi menjadi bagian dari tim Augsburg hingga akhir November.

Wagner akhirnya dipecat setelah kekalahan 0-3 dari TSG Hoffenheim, setelah itu Manuel Baum mengambil alih kendali di FCA. Di bawahnya, Pedersen kemudian lebih rutin mendapat kesempatan bermain, sebelum cedera lutut kembali menghambatnya pada akhir musim.

Kini Pedersen mengenakan seragam klub divisi dua Hertha BSC, sementara Wagner, setelah sembilan bulan tanpa pekerjaan, baru-baru ini menandatangani kontrak sebagai pelatih kepala baru Hannover 96.