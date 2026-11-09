Pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, yang menjadi juru taktik Real Madrid, dinobatkan sebagai pelatih terbaik Liga Spanyol untuk bulan Oktober, usai menjalani bulan sempurna di mana Los Blancos meraih poin penuh dalam seluruh laganya di kompetisi tersebut.

Menurut pengumuman resmi otoritas LaLiga, penobatan Mourinho ini datang setelah bersaing dengan Diego Simeone, pelatih Atletico Madrid, dan Pellegrino Matarazzo, pelatih Real Sociedad, sehingga pelatih Portugal itu meraih penghargaan tersebut untuk pertama kalinya pada musim ini.

Penobatan ini bukan sekadar hadiah atas rangkaian kemenangan, tetapi datang setelah Mourinho membawa Real Madrid menang dalam duel El Clasico menghadapi Barcelona, yang diasuh oleh pelatih Jerman Hansi Flick, sehingga tim itu memadukan keunggulan atas rival tradisionalnya dengan raihan hasil sempurna sepanjang bulan tersebut.

Kemenangan paling menonjol Real Madrid selama Oktober adalah kemenangan 2-1 atas Barcelona di Stadion "Spotify Camp Nou", pada 25 Oktober, dalam lanjutan pekan kesepuluh LaLiga.

Mourinho berhasil membawa timnya memenangi duel tersebut setelah Kylian Mbappe mencetak dua gol Los Blancos pada menit ke-41 dan ke-87, sementara Raphinha mencetak satu-satunya gol tuan rumah pada menit ke-61.

Kemenangan ini bukan sekadar tiga poin dalam perlombaan liga, karena juga mengakhiri rangkaian sempurna Barcelona, setelah tim Catalan itu meraih kemenangan dalam sembilan laga pertamanya di kompetisi tersebut, sebelum menelan kekalahan pertamanya di tangan Real Madrid.

Persaingan memperebutkan penghargaan ini berlangsung ketat, terutama karena Simeone juga menyuguhkan bulan yang sempurna bersama Atletico Madrid, dengan meraih tiga kemenangan beruntun atas Alaves dengan skor 2-1, Espanyol tanpa balasan, dan Deportivo La Coruna dengan skor yang sama.

Pellegrino Matarazzo, pelatih Real Sociedad, juga masuk dalam daftar kandidat setelah membawa timnya meraih tiga kemenangan pula, atas Deportivo La Coruna dengan skor 3-2, Malaga dengan skor 5-2, dan Levante dengan skor 2-1.

Dengan demikian, tiga pelatih yang masing-masing meraih poin penuh dalam laga-laga liganya selama Oktober saling bersaing, tetapi Mourinho memastikan penghargaan tersebut dalam pemungutan suara akhir, dengan memanfaatkan hasil-hasil kuat Real Madrid, terutama kemenangan berharga di El Clasico.

Ketiga kemenangan itu memperkuat posisi Real Madrid dalam perebutan gelar Liga Spanyol, setelah mengalahkan Villarreal tanpa balasan, lalu menggulung Sevilla dengan skor 4-1, sebelum menutup bulan dengan menjatuhkan Barcelona di kandangnya.

Kemenangan atas Barcelona secara khusus memiliki arti ganda, karena membantu Real Madrid mempersempit jarak dengan rival Catalan-nya menjadi tiga poin, dan memanaskan persaingan di puncak klasemen LaLiga.