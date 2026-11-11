Mengakui sikap Flick: Akankah sakit kepala Ter Stegen kembali ke Barcelona?

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Kiper Jerman, Marc-André ter Stegen, akhirnya memecah kebisuan terkait masa depannya bersama Barcelona. Ia membuka peluang untuk kembali ke klub Katalan tersebut usai masa peminjamannya ke Ajax Belanda berakhir, tanpa memastikan sikapnya terhadap langkah berikutnya.

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Pada saat yang sama, sang kiper mengungkapkan tidak adanya komunikasi terbaru antara dirinya dan Hansi Flick, pelatih kepala tim, dalam perkembangan yang menambah ketidakjelasan hubungannya dengan klub yang telah ia bela selama 12 tahun.

Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Jerman "Sport Bild" yang dikutip oleh surat kabar Spanyol Sport, ter Stegen berbicara tentang keterikatannya dengan Barcelona, dengan mengatakan: "Saya bermain di Barcelona selama 12 tahun, dan hubungan saya dengannya sangat erat. Kita baru berada di bulan November saja, jadi saya benar-benar tidak bisa menentukan apa yang akan terjadi di musim panas." Kontrak antara kiper Jerman tersebut dan klub Catalan itu berlaku hingga Juni 2028, yang berarti kepulangannya tetap menjadi opsi yang terbuka.

Kiper berusia 34 tahun itu membiarkan semua kemungkinan tetap terbuka, terutama karena pengalamannya saat ini bersama Ajax memberinya kesempatan untuk kembali tampil dan bermain secara reguler, serta kembali ke tim nasional, setelah fase sulit yang ia alami di Barcelona. Meski demikian, pengakuannya bahwa ia tidak berbicara dengan Flick selama periode terakhir memunculkan pertanyaan mengenai sifat hubungan antara kedua pihak, dan apakah ada keinginan timbal balik untuk melanjutkan kerja sama pada musim mendatang.

Kepercayaan Klopp memberinya dorongan baru

Di sisi tim nasional Jerman, ter Stegen berbicara positif tentang hubungannya dengan pelatih kepala Jürgen Klopp, yang menunjukkan kepercayaannya kepadanya secara terbuka sejak mengemban tanggung jawab, dengan menilai bahwa dukungan ini merupakan dorongan moral yang penting baginya pada tahap saat ini. Sang kiper berkata: "Sangat luar biasa bahwa saya merasa mereka menaruh kepercayaan ini pada saya. Ini membuktikan bahwa ketika saya berada dalam kondisi siap penuh, saya bisa memberikan banyak hal untuk tim."

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Meski ada dukungan ini, ter Stegen tidak menganggap posisinya saat ini di tim nasional menjaminnya untuk tampil sebagai pemain utama pada turnamen Piala Eropa 2028, karena ia bersikap hati-hati terhadap masa depan internasionalnya, terutama setelah cedera-cedera yang memengaruhi perjalanan kariernya selama tahun-tahun terakhir dan membuatnya tak bisa tampil di Piala Dunia 2026. Sang kiper menyadari bahwa mengembalikan posisinya membutuhkan upaya menjaga kesiapannya dan membuktikan kemampuannya untuk bersaing, jauh dari jaminan apa pun sebelumnya.

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Sang kiper juga menyinggung fase sulit yang sedang dilalui tim nasional Jerman, dengan menunjukkan bahwa hasil dan penampilan terakhir tidak sesuai dengan harapan, serta bahwa seruan yang menuntut dilakukannya perubahan besar dan pemberian kesempatan kepada para pemain muda meningkat dengan cepat.

Terkait hal ini, ia berkata: "Belakangan ini kami tidak melewati periode terbaik bersama tim nasional Jerman. Ada banyak orang yang dengan cepat menuntut diikutsertakannya pemain-pemain baru, dan pemberian kesempatan kepada semua pemain muda. Pada prinsipnya, saya menilai hal ini baik dan benar." Namun sebaliknya, ia menegaskan bahwa peremajaan tidak berarti meninggalkan para pemain berpengalaman, dengan menjelaskan: "Tetapi akan datang pula masa-masa sulit, dan saat itu pengalaman akan menjadi penting," terutama pada turnamen besar yang menuntut kemampuan menghadapi tekanan dan situasi yang rumit.

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Posisi ter Stegen di Barcelona menjadi rumit setelah cedera lutut dan datangnya Joan García, yang mapan sebagai kiper utama di bawah kepemimpinan Flick. Pemain Jerman itu dipinjamkan ke Girona pada Januari 2026, tetapi ia hanya tampil di dua pertandingan karena cedera, sebelum pindah ke Ajax pada Agustus lalu dengan status pinjaman hingga Juni 2027.

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