Komite Teknis Wasit di Spanyol mengakhiri polemik seputar sejumlah keputusan kontroversial yang mencuri perhatian dalam derbi Atletico Madrid dan Real Madrid, setelah mengakui adanya kesalahan yang jelas dari wasit pertandingan Ortiz Arias dan teknologi video pada salah satu insiden, sementara membela keputusan lain yang menuai protes dari klub ibu kota tersebut.

Menurut surat kabar "AS", Komite Teknis Wasit pada hari Selasa ini mengeluarkan penilaian atas dua insiden yang paling kontroversial dalam pertandingan tersebut, yaitu terjangan Kang-in Lee terhadap Federico Valverde, dan benturan Cuti Romero dengan Jude Bellingham, dua momen yang memicu kemarahan manajemen Real Madrid dan pelatih Jose Mourinho, di mana klub menilai bahwa wasit seharusnya mengeluarkan kartu merah dalam setiap insiden itu.

Komite Wasit membela keputusan pada insiden Romero

Komite menyoroti terjangan bek Argentina Cristian Romero terhadap Bellingham, sebuah momen yang menyaksikan keputusan kontroversial dari wasit Miguel Angel Ortiz Arias.

Pada awalnya wasit memberikan pelanggaran atas nama Bellingham terhadap pemain Atletico Madrid, sebelum teknologi video turun tangan untuk memberitahunya adanya kesalahan dalam menentukan identitas pemain yang melakukan pelanggaran, sehingga kartu kuning diubah menjadi milik Romero.

Meskipun Real Madrid menuntut kartu merah dikeluarkan, Komite Wasit menilai bahwa cukup dengan kartu kuning merupakan keputusan yang benar.

Komite mengatakan: "Romero, setelah memainkan bola, menginjak kaki Bellingham. Ada tingkat kekuatan yang mengandung ruang tafsir yang besar. Wasit keliru dalam menentukan arah pelanggaran. Injakan terjadi dalam insiden yang sama yang dinilai oleh wasit. Dan ketika meninjau momen tersebut melalui layar, injakan itu dianggap ceroboh."

Ia menambahkan: "Keputusannya adalah tendangan bebas langsung dan kartu kuning. Wasit video benar dalam melakukan intervensi."

Hal ini bertolak belakang dengan yang ditegaskan para pakar perwasitan, terakhir mantan wasit Portugal Bruno Paixao, yang menyatakan kepada Kooora bahwa momen tersebut mengharuskan dikeluarkannya kartu merah.

Kang-in Lee layak diusir

Sebaliknya, Komite Teknis Wasit mengakui adanya kesalahan perwasitan yang jelas dalam insiden lain, setelah menegaskan bahwa pemain Korea Selatan Kang-in Lee seharusnya menerima kartu merah akibat terjangannya terhadap Federico Valverde sebelum babak pertama berakhir.

Komite mengatakan: "Kang-in Lee melompat untuk menghentikan laju Federico Valverde, dan pul sepatunya membentur kaki pemain tersebut disertai puntiran pada sendi serta adanya risiko tinggi menyebabkan cedera."

Komite menyimpulkan bahwa keputusan yang benar adalah "tendangan bebas langsung dan kartu merah", seraya menegaskan bahwa yang terjadi merupakan "kesalahan yang jelas dan nyata dari wasit, dan teknologi video seharusnya turun tangan."

Komite Wasit menegaskan keabsahan pengusiran Huijsen

Komite juga meninjau intervensi teknologi video dalam insiden pengusiran Dean Huijsen, bek Real Madrid, setelah wasit video memanggilnya untuk meninjau situasi yang mempertemukan pemain tersebut dengan Giuliano Simeone.

Komite menegaskan keabsahan keputusan pengusiran, dengan menjelaskan: "Giuliano telah memperoleh keunggulan dalam situasi tersebut, dan sedang bergerak menuju gawang dengan bola dalam kendalinya. Huijsen menahan lengannya tanpa adanya kemungkinan untuk memperebutkan bola."

Komite mengakhiri penilaiannya dengan menegaskan: "Ini adalah penalti dan kartu merah. Wasit video benar dalam melakukan intervensi."

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