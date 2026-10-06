Jurnalis Inggris Piers Morgan membeberkan detail baru terkait krisis yang muncul antara Cristiano Ronaldo dan Jorge Jesus, pelatih timnas Portugal, dengan menegaskan bahwa perselisihan itu bukan soal keinginan sang kapten timnas untuk memastikan dirinya bermain sebagai starter, melainkan terkait apa yang ia sebut sebagai "menepati janji" dan menghormati kesepakatan antara kedua belah pihak.

Morgan menjelaskan bahwa Jesus telah menyepakati dengan Ronaldo untuk bermain dalam dua pertandingan pertama, dengan jaminan bahwa ia akan tampil penuh pada pertandingan pertama, hal yang membuat sang pemain melanjutkan kariernya di level internasional, sebelum pelatih menariknya pada menit ke-67 melawan Wales, meski ada kesepakatan sebelumnya, menurut penuturan Morgan.

Ia menambahkan bahwa Jesus meminta maaf kepada Ronaldo dan kepada presiden Federasi Sepak Bola Portugal usai pertandingan, serta berjanji akan menjelaskan apa yang terjadi, tetapi situasinya semakin rumit setelah penuturan mengenai rencana keikutsertaan sang pemain pada pertandingan-pertandingan berikutnya berubah.

Menurut Morgan, Jesus kemudian meminta Ronaldo untuk bermain selama 30 menit melawan Norwegia, dan sang pemain setuju, lalu melakukan pemanasan selama sekitar 25 menit, tetapi pada akhirnya ia tidak masuk ke lapangan, hal yang dianggap Ronaldo sebagai "kurangnya rasa hormat" dan pengingkaran janji.

Morgan mengatakan bahwa Ronaldo "tidak menuntut untuk menjadi pemain inti yang tak tergantikan atau bermain 90 menit di setiap pertandingan", seraya menambahkan bahwa bagi sang bintang Portugal, persoalannya terkait komitmen terhadap apa yang telah disepakati sebelumnya.

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Morgan menambahkan bahwa Ronaldo, setelah merasa kesepakatan tidak dihormati, meminta mereka untuk pergi dan ia pun berlalu, sementara Jesus terus muncul dalam konferensi pers dengan pernyataan yang, menurut penuturan Morgan, bertentangan dengan apa yang telah disepakati di balik layar.

Jurnalis Inggris itu melanjutkan serangannya terhadap cara Jesus menangani situasi tersebut, dengan menilai bahwa sang pelatih berusaha menunjukkan otoritasnya dengan mengorbankan Ronaldo, seraya menunjukkan bahwa pemain terakhir ini menganggap karier dan prestasinya bersama timnas memberinya kedudukan khusus di dalam tim.

Morgan merujuk pada final UEFA Nations League tahun lalu, dengan bertanya: "Siapa yang mencetak gol di final? Ronaldo", sebelum ia menolak, dari sudut pandangnya, upaya meremehkan arti penting sang pemain atau pernyataan bahwa timnas lebih baik tanpa dirinya.

Morgan menutup pernyataannya dengan menyinggung perpisahan Lionel Messi yang dinanti bersama Argentina, dengan menilai bahwa Ronaldo juga layak mendapatkan perpisahan yang sepadan dengan kariernya bersama Portugal, serta menegaskan bahwa perselisihan dengan Jesus tidak seharusnya menutupi pentingnya penghormatan yang mungkin diterima sang kapten timnas di akhir karier internasionalnya.