Pelatih Argentina untuk timnas Amerika Serikat, Mauricio Pochettino, menilai bahwa Harry Kane, penyerang Bayern Munich dan timnas Inggris, layak memenangi penghargaan Ballon d'Or tahun ini, sebagai bentuk apresiasi atas apa yang telah dipersembahkannya sepanjang kariernya di sepak bola, meskipun rekan senegaranya, Lionel Messi, juga masuk dalam nominasi penghargaan tersebut.

Pochettino mengatakan, dalam pernyataan yang dikutip jaringan "Sky Sports", mengenai kemungkinan mantan pemainnya di Tottenham Hotspur itu memenangi Ballon d'Or: "Saya berharap begitu. Saya rasa dia layak mendapatkannya sebagai penghargaan atas kariernya, dan atas semua yang telah ia persembahkan di sepak bola."

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Sang pelatih melanjutkan: "Saya tidak tahu apakah dia akan dihukum karena Piala Dunia atau Liga Champions Eropa, karena dia bermain di semifinal kedua turnamen tersebut. Mungkin dia akan dihukum, saya tidak tahu, tetapi bagi saya, ini saatnya Harry Kane. Saya rasa dia layak mendapatkannya."

Ia menambahkan: "Dia layak mendapatkannya (Ballon d'Or) atas kariernya, seperti Modric, Cannavaro, dan Benzema. Jika saya harus memilih satu pemain, maka dia adalah Harry Kane."

Kane tersingkir dari edisi Liga Champions Eropa musim lalu di babak semifinal, di tangan Paris Saint-Germain yang menang (5-4) lalu bermain imbang (1-1) melawan Bayern Munich, sebelum akhirnya menjuarai gelar tersebut atas Arsenal melalui adu penalti.

Pemain internasional Inggris itu juga tersingkir dari babak yang sama pada Piala Dunia 2026, setelah kekalahan dramatis dari Argentina (2-1), sebelum meraih peringkat ketiga bersama Inggris dengan mengalahkan Prancis (6-4).

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