Bintang Barcelona asal Brasil, Raphinha, melontarkan pernyataan menarik jelang laga El Clasico melawan Real Madrid, setelah ia menyebut duo yang dinilainya sebagai kekuatan penggerak tim Los Blancos, dalam ucapan yang tidak menempatkan nama penyerang Prancis Kylian Mbappe di urutan teratas, meski ia tampil gemilang bersama Los Merengues.

Situs"Tribuna" memuat pernyataan Raphinha jelang pertemuan kedua tim, di mana ia berbicara tentang elemen-elemen paling berbahaya bagi Barcelona, seraya menegaskan bahwa absennya Vinicius Junior tidak akan membuat tugas tim Catalan lebih mudah dalam laga sebesar ini.

Raphinha berkata: "Saya tidak bisa mengatakan bahwa absennya dia akan menjadi hal yang baik bagi kami, karena pada akhirnya Real Madrid memiliki banyak pemain yang mampu menentukan hasil pertandingan."

Ia menambahkan: "Memang benar Vini tidak akan hadir, tetapi ada pemain-pemain lain yang bisa mengisi posisinya dan membuat perbedaan dalam laga sebesar ini."

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Vinicius absen dari laga El Clasico, tetapi Raphinha menekankan bahwa skuad Real Madrid memiliki banyak pemain yang mampu menggantikannya, dan hal itulah yang membuat menghadapi tim Los Blancos menjadi tugas yang sulit bagi Barcelona.

Valverde mendapat pujian khusus dari Raphinha

Ucapan bintang Barcelona itu tidak hanya terbatas pada Vinicius, melainkan ia juga memberi pujian jelas kepada pemain Uruguay Fede Valverde, menyoroti fleksibilitas taktisnya dan kemampuannya tampil gemilang di lebih dari satu posisi.

Raphinha berkata: "Fede bisa maju ke depan dari lini tengah, dan ia juga memberi banyak pilihan bagi tim ketika bermain di posisi bek."

Ia melanjutkan: "Pada akhirnya, ia adalah pemain yang luar biasa, memberikan penampilan hebat di lini tengah, dan juga bersinar ketika bermain di sisi sayap."

Kekuatan penggerak Real Madrid

Raphinha secara khusus memilih Valverde dan Vinicius untuk membahas pengaruh keduanya di dalam Real Madrid, menganggap keduanya sebagai kekuatan penggerak tim berkat kerja keras dan upaya yang mereka berikan, terlepas dari posisi mereka di dalam lapangan.

Bintang Barcelona itu berkata: "Fede dan Vini adalah kekuatan penggerak Real Madrid; mereka adalah tipe pemain yang mengerahkan banyak upaya dan kerja keras demi kepentingan tim mereka, tanpa memandang posisi tempat mereka bermain."

Pernyataan Raphinha ini muncul jelang sebuah laga yang mengusung arti besar bagi kedua tim, di tengah persaingan antara Barcelona dan Real Madrid, serta berbagai perhitungan khusus yang dibawa El Clasico, baik pada level kesiapan individu maupun detail-detail taktis yang mungkin menentukan jalannya pertemuan.







