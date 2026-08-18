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Nottingham Forest v Barcelona: Friuli Venezia Giulia CupGetty Images Sport

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Menentukan harganya: klub Spanyol membuka pintu kepergian bagi pemain Barcelona

Transfers
Barcelona vs Al Ahly SC
Barcelona
Al Ahly SC
Club Friendlies
Elche vs Barcelona
Elche
LaLiga
H. Fort
Spanyol
Mesir

Ketertarikan yang semakin meningkat dari klub-klub Spanyol dan Eropa

Langkah Barcelona untuk menata ulang skuadnya kian dipercepat menjelang penutupan bursa transfer, setelah klub membuka pintu baru bagi salah satu pemain mudanya untuk mencari tantangan berbeda, di tengah meningkatnya minat dari sejumlah klub di dalam dan luar Spanyol.

Menurut surat kabar Sport asal Spanyol, Barcelona menyambut kepergian permanen Hector Fort, setelah pemain tersebut diberitahu bahwa ia tidak lagi masuk dalam rencana tim untuk musim baru, di tengah minat sejumlah klub untuk mendatangkannya.

Sebelumnya, Everton, Fulham, dan Borussia Dortmund telah menanyakan situasi bek asal Spanyol itu, sebelum Real Sociedad bergabung dalam daftar peminat, memanfaatkan laporan-laporan positif yang mereka kumpulkan tentang pemain tersebut selama masa peminjamannya ke Elche.

Fort tidak akan kembali ambil bagian dalam masa persiapan Barcelona, dan masa depannya akan ditentukan dalam beberapa hari mendatang, dengan prioritas pada proyek olahraga yang akan menjamin dirinya peluang lebih besar untuk bermain.

Elche sebenarnya ingin mempertahankan pemain tersebut, tetapi opsi ini menjadi tersingkir, karena Barcelona tidak ingin meminjamkannya lagi dan bersikeras untuk menjualnya secara permanen.

Klub Catalan itu menetapkan nilai transfer sekitar 10 juta euro, yang berarti klub-klub yang ingin merekrut Fort dituntut untuk menyodorkan tawaran yang mendekati jumlah tersebut agar bisa masuk dalam persaingan.

Berkas Fort, di samping Marc Casado, merupakan salah satu berkas paling menonjol yang ingin dituntaskan Barcelona sebelum penutupan bursa transfer, dengan tujuan menyediakan pemasukan tambahan dan memperluas ruang gaji untuk mendaftarkan pemain-pemain baru.

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