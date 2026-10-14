Menentang pandangan Mourinho: Valverde membuka kembali perdebatan kontroversial di Real Madrid

Penampilan gelandang Uruguay milik Real Madrid, Fede Valverde, memunculkan banyak pertanyaan di dalam klub pada periode saat ini.

Surat kabar "Marca" menyebut bahwa Valverde selama bertahun-tahun telah membuktikan kemampuannya bermain di hampir semua posisi, namun masalahnya terletak pada fakta bahwa ia tidak bersinar sama baiknya di seluruh posisi tersebut.

Di Real Madrid, perdebatan kembali muncul mengenai posisi terbaik untuk memaksimalkan bakat salah satu pemain paling menentukan di tim ini. Penampilan terakhirnya melawan Villarreal sekali lagi menunjukkan bahwa bek kanan merupakan posisi ideal untuk memanfaatkan kelebihannya.

Jude Bellingham berkata terus terang kepadanya setelah ia menyuguhkan dua momen yang menjelaskan mengapa dirinya begitu istimewa: "Bung, kau luar biasa dalam arti yang sesungguhnya. Luar biasa dalam segala hal. Kau yang terbaik".

Pujian pemain Inggris itu datang saat sebuah pertanyaan yang sudah lama mengitari pemain Uruguay tersebut kembali mengemuka: bagaimana jika penampilan terbaiknya justru ada di posisi bek kanan? Ini adalah perdebatan yang coba diakhiri Valverde musim lalu.

Valverde saat itu mengatakan: "Saya tidak dilahirkan untuk bermain sebagai bek, dan saya tidak dilatih untuk bermain di posisi itu sejak kecil. Saya tidak merasa nyaman, karena saya kekurangan banyak hal dan kualitas, seperti kembali bertahan".

Namun segalanya berubah ketika ia bermain di sisi kanan, yang memungkinkannya melepaskan seluruh potensinya. Di sana, ia menjadi pemain yang mampu memberikan kedalaman, kekuatan, serta akselerasi menyerang dan bertahan tanpa perlu menguasai bola.

Ia adalah pemain yang mampu mengubah tempo pertandingan dengan lari cepat dari belakang, atau umpan akurat yang menemukan ruang yang tak terlihat oleh sebagian besar pemain.

Valverde kembali membuka perdebatan kontroversial

Valverde bukanlah winger atau bek sayap konvensional, dan ia tidak perlu bergantung pada dribel atau terus-menerus menerima bola untuk membuat perbedaan.

Bahaya terbesarnya muncul ketika ia menemukan ruang untuk melepaskan diri, menyerang celah dan memanfaatkan kemampuan fisiknya untuk datang dari kedalaman. Ia memiliki kecepatan, daya tahan, tembakan keras, serta kemampuan luar biasa untuk mengulang upaya-upaya ofensifnya.

Di sisi kanan, ia bisa menggabungkan semua kualitas tersebut, dan mengejutkan dengan lari-lari ke kedalaman. Di sanalah ia melukai Villarreal di Bernabeu dengan dua serangan brilian. Salah satunya berakhir dengan gol Diomande, dan yang lainnya, yang membuatnya mendapat pujian dari Jude, meninggalkan Mbappe dalam duel satu lawan satu dengan kiper.

Apa yang terjadi itu termasuk alasan yang membuat kehadirannya di sisi kanan menjadi nilai tambah berharga bagi Real Madrid. Fede menjamin kedalaman dan keseimbangan bagi tim, karena ia bisa bergabung dalam serangan, berada di posisi-posisi penyelesaian akhir, lalu turun menjadi gelandang tambahan saat tim kehilangan bola. Pergerakannya memungkinkan pendekatan yang lebih menyerang, dan meringankan sejumlah beban dari rekan-rekannya di sayap.

Carlo Ancelotti adalah salah satu orang pertama yang memanfaatkan strategi ini secara reguler. Pelatih Italia itu menempatkan pemain Uruguay tersebut di garis pinggir, bahkan memprediksi bahwa ia akan mencetak sepuluh gol dalam satu musim dari posisi tersebut.

Meski gagasan itu tampak sulit dicapai, waktu membuktikan kebenaran prediksinya. Tembakan jarak jauh dan kemampuannya menusuk ke dalam kotak penalti membuatnya menjadi sumber ancaman permanen.

Resep rahasia Ancelotti

Real Madrid saat itu menemukan formula yang sukses. Valverde menyediakan kekuatan fisik dan keseimbangan, sementara para pemain lain bisa fokus pada tugas-tugas yang lebih kreatif.

Pemain Uruguay itu tidak perlu menjadi poros setiap serangan untuk membuat perbedaan, cukup baginya untuk muncul di momen yang tepat, memanfaatkan ruang, atau menyia-nyiakan celah yang ditinggalkan rekan-rekannya untuk menembus pertahanan.

Karena itu bek kanan tetap menjadi opsi yang menarik. Pada pertandingan terakhir, Valverde menciptakan 3 peluang, menyelesaikan 12 umpan di sepertiga akhir area serang, memenangkan kembali empat bola, melakukan dua intersep, dan menang dalam empat dari lima duel yang ia jalani. Tidak ada satu pun pemain yang mampu melewatinya meski sekali.

Statistik ini mencerminkan pengaruhnya dalam dua fase permainan, dan menyertai penampilan yang di dalamnya ia kembali membuktikan bahwa dirinya mampu menjadi lebih dari sekadar winger dalam beberapa situasi.

Meski begitu, perdebatan ini dianggap memalukan karena beberapa alasan. Pertama, Valverde sendiri tidak pernah menyembunyikan ketidaknyamanannya di posisi bek kanan dan preferensinya untuk bermain di lini tengah.

Kedua, perencanaan tim: Real Madrid sudah memiliki dua bek kanan, satu bergabung musim panas ini dan satu lagi musim panas lalu, sehingga menggunakan pemain Uruguay itu di posisi tersebut akan memunculkan keraguan terhadap manajemen klub.

Ketiga, biaya mengembalikan Valverde ke tengah lapangan atau lini tengah serang: untuk melakukan itu, Mourinho harus menemukan tempat baginya dengan mengorbankan seorang pemain serang inti. Diomande atau Arda Guler adalah dua alternatif yang bisa kehilangan waktu bermain jika Valverde bergerak ke depan. Ini adalah dilema taktis, karena setiap solusi di dalamnya menuntut pengorbanan sesuatu, dan hal itu menjelaskan mengapa, terlepas dari preferensi pemain Uruguay tersebut, posisinya tetap menjadi persoalan yang sulit bagi Real Madrid.

Tidak demikian bagi Mourinho, yang menganggap Fede sebagai bek hanya sebagai solusi darurat.