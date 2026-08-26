Menempatkannya di bawah tekanan: Flick umumkan keputusan baru soal Balde

Hansi Flick, pelatih Barcelona, mengumumkan keputusan baru terkait Alejandro Balde, bek kiri Barca, yang masa depannya di klub Catalan itu masih diselimuti ketidakpastian.

Balde absen dari skuad Barcelona pada laga melawan Elche di Liga Spanyol, dan sejumlah laporan menegaskan bahwa ia berada di luar rencana Flick untuk musim ini.

Laporan-laporan tersebut mengisyaratkan bahwa Barcelona menunggu tawaran untuk menjualnya, di tengah minat dari Manchester United untuk mendatangkannya.

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Namun Flick menegaskan pada hari Rabu ini bahwa sang bek kiri akan masuk dalam skuad tim untuk laga hari Kamis melawan Athletic Bilbao.

Flick menjelaskan dalam konferensi pers menjelang laga: "Dia masuk dalam skuad tim besok. Saya akan memutuskan saat itu apakah dia akan bermain atau tidak."

Pernyataan ini merupakan kemajuan yang cukup mencolok dibandingkan situasi sang pemain pada hari Minggu lalu, ketika sang pelatih memutuskan untuk tidak memasukkannya ke dalam skuad, dengan alasan bahwa Balde perlu "menjernihkan pikirannya".

Meski demikian, Flick kini menegaskan bahwa persoalan utamanya adalah komitmen sang pemain terhadap proyek Barcelona.

Ia menambahkan: "Saya sudah berbicara dengannya, dan yang terpenting dia berkomitmen 100% kepada kami. Usianya 22 tahun, dan dia masih muda. Dia memiliki potensi besar, dan musim pertamanya di sini luar biasa, tetapi dia masih bisa berkembang lebih jauh."

Pelatih asal Jerman itu juga menyoroti keterikatan sang bek dengan klub, dengan menyebut bahwa ia "berasal dari akademi La Masia, dan hatinya penuh dengan warna-warna Barcelona".

Pada saat yang sama, Flick menekankan tuntutan yang menurutnya harus dipenuhi ketika bergabung dengan tim utama.

Ia mengatakan: "Dia harus berada di sini dan berkembang," sebelum menyampaikan pesannya kepada para pemain akademi muda lainnya: "Setiap tahun, tiga atau empat pemain dari La Masia datang ke sini dan juga ingin bermain. Mereka harus benar-benar berkomitmen pada sepak bola profesional."

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Oleh karena itu, Balde akan tersedia untuk tampil melawan Athletic Bilbao, dan bisa jadi kembali masuk dalam rencana sang pelatih. Meski demikian, keputusan akhir soal keikutsertaannya akan diambil besok hari Kamis.