Mendesak: China hentikan siaran pertandingan La Liga Spanyol

Lembaga penyiaran televisi resmi China "CCTV" menghentikan siaran pertandingan Liga Spanyol, selain pertandingan apa pun yang melibatkan penyerang Real Madrid Kylian Mbappe, menyusul kontroversi yang dipicu oleh pernyataan pemain Prancis itu terkait gambar sindiran "meme" yang membandingkannya dengan mantan pemimpin China Mao Zedong.

Disebutkan oleh kantor berita Spanyol "EFE", pada Selasa, bahwa keputusan tersebut telah berlaku, sebagai bagian dari rangkaian langkah yang sebelumnya juga mencakup penarikan seluruh iklan dan klip video yang menampilkan pemain Prancis itu.

China memperingatkan bahwa kata-kata dan tindakan yang "melukai perasaan rakyat China akan dihadapi dengan penolakan dari seluruh lapisan masyarakat".

Keputusan televisi China ini bersamaan dengan pengumuman beberapa perusahaan lokal untuk mengakhiri kerja sama komersial mereka dengan Mbappe, seiring penolakan mereka terhadap perilaku yang dianggap melukai perasaan rakyat China.

Penghapusan nama Mbappe dari peringkat Ballon d'Or

Dampak krisis ini meluas hingga ke situs olahraga China "Dongqiudi", yang mengganti nama Mbappe dengan frasa "orang ini tidak ada" dalam daftar peringkat Ballon d'Or tahun 2026, di mana penyerang Real Madrid itu menempati posisi kedua di belakang pemain Inggris Harry Kane, sementara pemain Spanyol Lamine Yamal berada di posisi ketiga.

Frasa China yang digunakan sebagai pengganti nama pemain itu muncul dengan makna "orang ini tidak ada" atau "orang ini tidak ditemukan", dalam langkah yang datang menyusul kontroversi yang muncul seputar pernyataannya.

Pernyataan yang memicu krisis

Menurut kantor berita Spanyol, krisis ini bermula setelah Mbappe ditanya dalam sebuah wawancara baru-baru ini mengenai gambar sindiran favoritnya, lalu ia menjawab: "Gambar yang paling membuatku tertawa adalah gambar di mana mereka menggunakan wajahku pada gambar seorang diktator China. Aku sering menggunakannya bersama teman-temanku".

Pemain itu tidak menyebut nama pejabat China mana pun secara langsung, tetapi sebuah gambar hasil manipulasi yang menampilkan wajahnya pada gambar mantan pemimpin China Mao Zedong tersebar secara luas melalui media sosial selama beberapa bulan terakhir.