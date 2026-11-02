Mendes Membuat Kejutan Besar soal Bernardo Silva

Jorge Mendes, agen pemain terkenal, mengungkap kesulitan yang ia hadapi di awal karier pesepak bola Portugal Bernardo Silva, seraya menegaskan bahwa banyak pihak meragukan kemampuan bintang Real Madrid saat ini, dan memperkirakan levelnya tidak akan melampaui bermain di klub-klub divisi pertama atau kedua.

Dalam partisipasinya pada acara "Memimpin Permainan", yang merupakan bagian dari program Magister Eksekutif Manajemen Bisnis Sepak Bola di Católica Porto Business School dan Liga Portugal Business School, Mendes mengenang kembali kenangannya bersama sang pemain, dan mengungkap besarnya keraguan yang ia hadapi ketika mencoba meyakinkan para petinggi akan bakatnya.

Mendes berkata: "Beberapa kali dikatakan kepada saya: Jorge, lupakan saja, kamu tidak punya peluang sama sekali, Bernardo Silva tidak akan pernah menjadi pemain penting. Dalam skenario terbaik, ia akan bermain di divisi pertama atau kedua, dan mungkin bersama tim seperti Pacos de Ferreira."

Agen pemain itu menjelaskan bahwa penilaian terhadap bakat-bakat muda kerap kali tunduk pada kesan pribadi, terutama di dalam akademi, seraya menyoroti bahwa sebagian klub memberikan prioritas kepada pemain-pemain yang memiliki kemampuan fisik lebih besar, dan hal itu berdampak negatif pada pandangan para petinggi terhadap potensi Bernardo Silva di awal kariernya.

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Ia menambahkan bahwa beberapa pihak menolak untuk mempertahankan sang pemain, dan menyatakan keinginan mereka agar ia pindah ke Monaco, tanpa memberinya kesempatan untuk bertahan setelah tahun pertamanya, yang memaksanya mengerahkan upaya untuk meyakinkan presiden klub agar tetap mempertahankannya.

Mendes berbicara tentang karakteristik teknis yang membuat Bernardo Silva istimewa, dengan menjelaskan bahwa ia adalah pemain yang piawai menjaga penguasaan bola dan mengatur tempo permainan, dan bukan tipe yang mengandalkan lari terus-menerus ke seluruh penjuru lapangan, seraya menilai bahwa Manchester City adalah destinasi yang tepat bagi potensinya.

Agen pemain itu mengakhiri pembicaraannya dengan menunjukkan bahwa perjalanan karier Bernardo Silva telah membuktikan kekeliruan prediksi-prediksi yang membayanginya di awal kariernya, setelah ia berubah menjadi salah satu pemain paling menonjol dalam sejarah sepak bola Portugal.