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Barcelona dan Real Madrid mendapat kritik tajam setelah memprotes keputusan-keputusan wasit belakangan ini.

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Musim ini diwarnai protes besar dari Real Madrid dan Barcelona terhadap perwasitan Spanyol.

Roberto Gómez, jurnalis dan analis olahraga surat kabar dan radio "Marca", mengkritik protes yang terus dilayangkan dua raksasa sepak bola Spanyol itu terhadap wasit.

Roberto Gómez melontarkan pernyataan keras dalam program "La Tribu" di Radio Marca saat berbincang dengan Pablo Vila. Sang jurnalis menyatakan kekesalannya yang mendalam atas keluhan berulang Real Madrid dan Barcelona mengenai keputusan wasit, serta mengkritik sikap keduanya meski menurutnya banyak keputusan justru menguntungkan mereka. Kritiknya juga menyasar Atletico Madrid.

"Apa yang dikeluhkan Real Madrid? Apa yang dikeluhkan Barcelona? Dan saya juga memasukkan Atletico Madrid dalam seluruh persoalan wasit ini. Cukup!" Begitulah Roberto Gómez membuka pembicaraannya, dengan raut yang tampak sangat kesal terhadap protes klub-klub besar.

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Sang jurnalis mempertanyakan mengapa tim-tim tersebut terus menyoroti wasit: "Mereka membicarakan wasit sepanjang hari, lalu mereka diberi penalti dengan cara yang mencengangkan."

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"Real Madrid mendapat penalti di setiap pertandingan"

Sang jurnalis mengkritik keras Real Madrid dan menilai mereka sebagai salah satu tim yang paling tidak punya alasan untuk mengeluhkan keputusan wasit.

Ia menegaskan: "Real Madrid adalah tim yang paling tidak punya alasan untuk mengeluh saat ini. Bagaimana mungkin Real Madrid mengeluh, sementara mereka mendapat penalti di setiap pertandingan?"

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Pablo Vila juga menyinggung sejumlah keputusan wasit belakangan ini, mengingatkan kembali apa yang terjadi di Santander dan dalam laga Real Madrid melawan Celta Vigo.

Sang penyiar menganalisis keputusan wasit yang kontroversial dalam laga Barcelona melawan Villarreal: "Wasit kemarin keliru memberikan tendangan sudut kepada Barcelona (yang berbuah gol pertama), tetapi Moleiro, pemain Villarreal, juga seharusnya diusir."

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Jurnalis Roberto Gómez bersikeras bahwa protes kedua klub tidak masuk akal.

Ia berkata: "Real Madrid terus-menerus membicarakan wasit setelah apa yang terjadi di Racing Santander dan setelah apa yang terjadi kemarin dengan Barcelona... Maksud saya, terus terang saja, cukup! Mereka harus membenahi diri sendiri."

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"Wasit terpengaruh tekanan"

Persoalan lain yang diangkat adalah tekanan yang dihadapi wasit. Pablo Vila mendukung pernyataan Comesaña, pemain Villarreal, mengenai protes para pemain tim besar dan pengaruhnya terhadap wasit.

Ia mengatakan: "Comesaña benar dengan ucapannya, yaitu bahwa wasit terkadang merasakan tekanan akibat protes para pemain Barcelona dan Real Madrid, yang protesnya terus meningkat."

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Dalam hal ini, Roberto Gómez memunculkan kemungkinan wasit terpengaruh saat memimpin laga kedua tim tersebut: "Kecuali jika para wasit merasa gentar dan terpukau ketika memimpin pertandingan kedua tim ini, dan saya juga memasukkan Atletico Madrid bersama mereka, serta tunduk pada tekanan media."

Terakhir, sang jurnalis menutup pernyataan kerasnya dengan kritik baru terhadap dua raksasa sepak bola Spanyol itu: "Yang paling mengecewakan saya adalah Barcelona dan Real Madrid menghabiskan sepanjang hari membicarakan persoalan wasit."