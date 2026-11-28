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Juara Olimpiade bobsled Laura Nolte, yang disponsori Borussia Dortmund, memenangi seri pembuka Piala Dunia di Altenberg dengan logo BVB di kereta luncurnya.

Peraih medali perak Olimpiade itu memenangi seri pembuka monobob di Altenberg, Sachsen, dengan meyakinkan, unggul 0,25 detik atas rekan setimnya, Lisa Buckwitz. Debutan Piala Dunia Leona Klein melengkapi hasil impresif tim Jerman dengan finis kelima (+1,13). Posisi ketiga diraih atlet Australia Bree Walker (+0,54).

Nolte, 28 tahun, dari BSC Winterberg, dengan demikian membuat gebrakan yang diharapkan dalam balapan internasional pertamanya sejak Olimpiade di Cortina d'Ampezzo. Keunggulan 0,27 detik yang ia raih setelah lintasan pertama berhasil dipertahankannya hingga finis lewat penampilan yang sangat rapi pada lintasan kedua.

"Saya sangat, sangat puas," kata Nolte, yang mengaku sebenarnya berada di "titik terendah energi" setelah pekan yang melelahkan. "Momentum ini bisa kami bawa ke nomor bobsled dua orang."

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Di Italia utara pada Februari, Nolte meraih perak di nomor monobob dan emas di nomor bobsled dua orang. Pada musim dingin yang baru ini, ia memasang logo klub BVB di kereta luncurnya berkat sebuah kerja sama. Namun, dalam kejuaraan nasional Jerman baru-baru ini, ia harus mengakui keunggulan Buckwitz di nomor monobob.

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Mengapa logo BVB terpasang di kereta luncur Laura Nolte?

Kerja sama antara atlet berusia 28 tahun itu dan Borussia Dortmund baru diumumkan sesaat sebelum start. "Sangat menyenangkan berlomba dengan logo BVB di kereta luncur. Itu benar-benar memberi dorongan semangat," ujar Nolte setelahnya.

Ia juga dikutip Bild mengatakan: "Saya bangga menjadi bagian dari keluarga BVB. Borussia Dortmund bagi saya lebih dari sekadar klub sepak bola. BVB adalah bagian dari kampung halaman saya dan mencerminkan gairah serta semangat tim yang kuat. Kerja sama ini sangat berarti bagi saya dan merupakan wujud nyata dukungan lintas cabang olahraga."

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Para pengemudi kereta luncur Jerman juga menjadi favorit kuat pada musim dingin ini, terlebih karena pesaing utama dari negara lain absen: juara Olimpiade monobob Elana Meyers Taylor (AS) melewatkan seluruh musim karena alasan kesehatan, sementara Kaillie Humphries (AS), peraih dua medali perunggu di Italia utara, tengah menantikan kelahiran anak keduanya dan juga absen. Namun, tim Jerman pun kehilangan seorang pengemudi berpengalaman di Piala Dunia, Kim Kalicki, akibat robekan meniskus.