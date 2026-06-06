Menarik: Quilindschy Hartman baru-baru ini menanyakan apakah ia boleh bermain untuk negara lain

Quilindschy Hartman, pemain yang lima kali membela tim nasional Belanda, baru-baru ini mempertimbangkan kemungkinan untuk bermain bagi Curaçao. Hal itu diungkapkan oleh bek kiri Burnley berusia 24 tahun tersebut kepada De Oranjezomer.

Yang menarik, Hartman mengungkapkan bahwa ia sempat mempertimbangkan jalan memutar menuju Piala Dunia, dengan beralih ke Curaçao. “Sebenarnya saya punya dua peluang, tapi saya sudah bermain dua kali terlalu banyak untuk Belanda.”

“Sebenarnya hampir saja, tapi sepertinya kami melewatkan kesempatan itu,” kata Hartman dengan spontan.

Hartman yang terbuka ini tidak pernah mengenal ayah kandungnya. Ia memiliki akar Curaçao dari pihak ayahnya dan dibesarkan di Zwijndrecht bersama ibu dan ayah tirinya yang berkebangsaan Belanda.

Pelatih nasional Ronald Koeman tidak memanggil Hartman untuk Piala Dunia. “Saya bisa memahami bahwa saya tidak ikut, saya sudah menerima hal itu.”

“Tapi kalau kamu melihat semuanya seperti ini... Tentu saja kamu ingin ikut. Aku pernah melewatkan turnamen final sebelumnya karena cedera, jadi itu memang disayangkan. Tapi aku bisa menerimanya, karena aku bisa memahaminya,” kata mantan pemain Feyenoord itu.

Koeman membuat Hartman debut bersama Oranje pada 2023. Dalam laga kualifikasi Euro melawan Prancis, ia langsung mencetak gol.