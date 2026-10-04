Abdullah Al-Hamdan, bintang timnas Arab Saudi, tidak gentar menghadapi kritik publik dan serangan mengejutkan yang dialaminya belakangan ini, dan ia memutuskan untuk mengambil tendangan pertama melawan Qatar, Sabtu kemarin, dalam pertandingan babak semifinal Piala Teluk Arab.

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Al-Hamdan berhasil mengeksekusi tendangan pertama dengan sukses, dan memberikan kepercayaan diri kepada rekan-rekannya untuk tampil habis-habisan sehingga lolos ke final Piala Teluk guna menghadapi Uni Emirat Arab, Selasa malam mendatang.

Sikap Al-Hamdan membuat Mohammed Noor, legenda timnas Arab Saudi, terkejut. Noor melakukan wawancara dengannya seusai pertandingan dan mendapati bintang Al-Nassr itu mengejutkan, lalu berbicara dengan berani sambil berkata: "Sayalah yang meminta untuk mengambil tendangan pertama."

Ia menambahkan: "Meski berbagai tekanan yang kualami, aku merasa memiliki kemampuan untuk mengeksekusi dan aku benar-benar melakukannya, lalu aku memberikan kepercayaan diri kepada rekan-rekanku setelahnya."

Mohammed Noor pun menanggapinya dengan berkata: "Aku bangga padamu, kamu harus terus melanjutkan dan memberikan segala yang kamu miliki, kamu pemain hebat, dan kamu memiliki banyak hal."