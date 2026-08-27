Hasil undian fase liga Liga Champions Eropa musim 2026-2027 memunculkan sejumlah laga berat bagi Barcelona, setelah undian menempatkan klub Spanyol itu berhadapan dengan 8 klub, dengan rincian 4 pertandingan di kandang dan 4 di luar kandang.

Barcelona akan menjalani dua duel kelas berat menghadapi Manchester City dan Paris Saint-Germain, di samping laga lainnya melawan Aston Villa, Sporting Lisbon, Feyenoord, Galatasaray, Como, dan Sabah.

Berikut pertandingan Barcelona di fase liga:

Barcelona × Manchester City dari Inggris — di kandang.

Paris Saint-Germain dari Prancis × Barcelona — di luar kandang.

Barcelona × Aston Villa dari Inggris — di kandang.

Sporting Lisbon dari Portugal × Barcelona — di luar kandang.

Barcelona × Feyenoord dari Belanda — di kandang.

Galatasaray dari Turki × Barcelona — di luar kandang.

Barcelona × Como dari Italia — di kandang.

Sabah dari Azerbaijan × Barcelona — di luar kandang.

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Undian ini merupakan bagian dari sistem baru Liga Champions Eropa yang menampung 36 tim dalam satu fase liga, di mana setiap tim menjalani 8 pertandingan melawan 8 lawan berbeda, dengan rincian dua pertandingan dari setiap pot, satu di kandang dan satu di luar kandang.

Delapan tim yang menempati peringkat teratas lolos langsung ke babak 16 besar, sementara tim-tim yang menempati peringkat kesembilan hingga kedua puluh empat menjalani babak play-off dengan sistem kandang dan tandang untuk memperebutkan tempat tersisa di babak 16 besar, sedangkan tim-tim dari peringkat ke-25 hingga terbawah tersingkir dari turnamen.

Fase liga dimulai pada 8 September 2026, sementara jornada terakhir digelar pada 27 Januari 2027, dan pertandingan final berlangsung pada 5 Juni 2027 di ibu kota Spanyol, Madrid.

Duel melawan Manchester City dan Paris Saint-Germain menonjol sebagai ujian terberat Barcelona di fase liga, terutama karena kedua tim itu berasal dari pot pertama, sementara laga melawan Aston Villa, Sporting, Feyenoord, dan Galatasaray menghadirkan ujian berat lainnya, di mana Barcelona memiliki keuntungan menjalani empat pertandingan di kandang.

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