Jurnalis Laranaga menilai bahwa Kylian Mbappe kemungkinan akan memilih meraih trofi Liga Champions bersama Real Madrid ketimbang mahkota Ballon d'Or, dalam sebuah diskusi yang mengangkat prioritas pencapaian kolektif klub Spanyol tersebut dibandingkan penghargaan individu.

Laranaga mengatakan dalam kesempatannya di program "El Partidazo de Cope" bahwa penilaiannya itu berlandaskan pernyataan Mbappe soal keinginannya untuk menjadi bagian dari sejarah Real Madrid, seraya menjelaskan bahwa meraih trofi Liga Champions bersama klub akan memberikannya pencapaian kolektif yang mengabadikan namanya dalam sejarah tim.

Laranaga menyampaikan pandangannya tentang Mbappe secara objektif, karena ia menilai tidak logis untuk berasumsi bahwa sang pemain mengatakan sesuatu di depan publik namun menyimpan hal sebaliknya di dalam hati. Karena itu, ia memperkirakan sikap Mbappe sudah jelas: "Ia akan memilih Liga Champions," dengan berlandaskan pada keinginannya yang telah diutarakan untuk meninggalkan jejak dalam sejarah Real Madrid, dan bahwa nama-nama "diabadikan dalam sejarah dengan cara seperti ini".

Sebaliknya, Laranaga memaparkan sudut pandang lain yang menyebutkan bahwa Ballon d'Or bisa jadi menggoda bagi para pesepak bola, karena penghargaan itu memberikan pengakuan individu yang jelas dan terkait dengan nama serta citra sang penerima, sehingga bisa membuat sebagian pemain memandangnya sebagai sesuatu yang mengabadikan mereka secara personal lebih dari sekadar meraih trofi Liga Champions bersama tim.