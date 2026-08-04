Menang atas Denmark, Prancis, dan Kroasia: Perjalanan Legendaris Timnas Putri Mesir di Piala Dunia Handball

Timnas Mesir putri junior bola tangan (U-18) melanjutkan perjalanan bersejarah yang luar biasa di Kejuaraan Dunia, setelah meraih kemenangan menegangkan atas Denmark, salah satu tim terkuat di turnamen, dengan skor 23-22 melalui selisih satu gol, dalam laga menegangkan yang menjadi bagian dari babak utama turnamen.

Para pemain Mesir tampil kuat dan solid sepanjang pertandingan, ketika babak pertama berakhir dengan hasil imbang 11-11, sebelum timnas Mesir berhasil memastikan kemenangan pada babak kedua dengan selisih satu gol, sehingga meraih kemenangan bersejarah baru yang menambah rangkaian pencapaian mereka di turnamen.

Sapu bersih di "grup neraka"

Timnas Mesir junior berhasil meraih hasil sempurna di babak fase grup, yang dijuluki "grup neraka" karena kekuatan tim-tim yang berpartisipasi di dalamnya. Mesir memulai perjalanan mereka dengan kemenangan menegangkan atas Kroasia, runner-up Eropa, dengan skor 27-24.

Timnas Mesir melanjutkan hasil-hasil mengesankan mereka setelah mengalahkan Prancis, salah satu tim terkuat di dunia, dengan skor 29-24, sebelum menutup laga babak pertama dengan kemenangan telak dan bersejarah atas Fiji dengan skor 83-17, selisih gol terbesar yang pernah diraih timnas Mesir sepanjang sejarah partisipasinya di turnamen.

Comeback menegangkan menghadapi Korea Selatan

Pada laga pertamanya di babak utama, timnas Mesir junior menampilkan penampilan heroik yang luar biasa menghadapi Korea Selatan, ketika berhasil melakukan comeback menegangkan setelah membalikkan ketertinggalan 27-23 menjadi kemenangan dramatis dengan skor 28-27 di detik-detik akhir pertandingan, dalam sebuah pemandangan yang mencerminkan semangat juang tinggi para pemain timnas.

Penampilan luar biasa ini mencerminkan pencapaian bersejarah yang diraih timnas Mesir junior di turnamen, setelah berhasil lolos ke babak perempat final untuk pertama kalinya sepanjang sejarah partisipasinya di turnamen, sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi bola tangan putri Mesir.

Duel panas

Timnas Mesir junior bersiap menjalani laga penentuan di babak perempat final Kejuaraan Dunia, di mana Mesir dijadwalkan bertemu dengan tim peraih peringkat kedua di Grup Tiga babak utama.

Lawan Mesir di perempat final akan ditentukan setelah duel kuat yang mempertemukan timnas China dan Hungaria, yang dijadwalkan berlangsung hari Selasa ini, di mana hasil laga ini akan menentukan posisi juara dan runner-up Grup Tiga.

Perjalanan luar biasa dengan lima kemenangan beruntun

Timnas Mesir sejauh ini telah menjalani 5 pertandingan di fase grup dan babak utama Kejuaraan Dunia, meraih kemenangan di semuanya tanpa satu pun kekalahan, dengan hasil sebagai berikut:

Fase grup:

• Mesir (27) – (24) Kroasia

• Mesir (29) – (24) Prancis

• Mesir (83) – (17) Fiji

Babak utama:

• Mesir (28) – (27) Korea Selatan

• Mesir (23) – (22) Denmark