"Melawan Bayern, kita juga butuh sedikit keberuntungan dan kiper yang bagus," kata Lars Ricken sambil tersenyum di bagian dalam Allianz Arena. Direktur olahraga Borussia Dortmund itu bisa saja harus mengomentari kekalahan 1:4 atau bahkan 1:5 saat singgah di mixed zone. Bayern menyia-nyiakan banyak peluang bagus, gagal mengeksekusi penalti, dan tiga kali membentur tiang atau mistar gawang.

Namun, BVB meraih hasil 2:2 dalam laga besar di München. Hasil imbang itu mereka perjuangkan dengan layak dan membuka harapan besar bagi Borussia dalam beberapa hal sekaligus.

Sebelumnya, Dortmund empat kali menghadapi Bayern di bawah asuhan pelatih Niko Kovac dan biasanya tampil sangat baik selama satu babak, tetapi hanya satu babak. Hal itu kembali terjadi kali ini berkat perubahan taktik menjadi formasi empat bek, yang terakhir kali digunakan BVB pada Maret 2025 saat kalah 0:2 di Leipzig, keberanian saat menguasai bola, serta pressing yang kuat. Bahkan, itu merupakan babak terbaik Dortmund di München selama bertahun-tahun, di kota tempat mereka kerap menelan kekalahan telak belakangan ini.

Dengan formasi 4-4-1-1 saat tidak menguasai bola, "Bayern tidak menduganya," kata Ricken. Menurutnya, keputusan meninggalkan formasi lima bek yang biasa digunakan "juga menjadi salah satu alasan kami memainkan babak pertama yang sangat bagus dan seimbang". Direktur olahraga Ole Book pun memuji langkah Kovac: "Menurut saya itu bagus. Kami tampil dan dipersiapkan dengan berani. Kami berhasil sedikit mengejutkan lawan. Saya rasa mereka sesekali agak kesulitan menekan dengan formasi itu."

Getty Images

Pertandingan berikutnya BVB Champions League 15.00 BET

BVB sebaiknya beralih secara permanen ke formasi empat bek

Menarik untuk melihat bagaimana Kovac akan menyikapinya ke depan. Peralihan permanen ke formasi empat bek akan cocok bagi BVB. Terutama dengan Joane Gadou dan Daniel Svensson, mereka memiliki bek sayap berpotensi besar untuk formasi itu, sehingga opsi tersebut tidak harus digunakan hanya saat menghadapi tim yang kuat dalam penguasaan bola. "Niko berani mencobanya, para pemain juga berani," kata kapten Nico Schlotterbeck, yang menyukai perubahan itu. "Terutama saat menguasai bola, berkat itu kami punya satu pemain tambahan di depan."

Namun, dalam 45 menit kedua, Borussia tidak mampu melanjutkan penampilan mereka pada babak pertama. Penguasaan bola, yang saat jeda masih sama-sama 50 persen, bergeser ke Bayern. Tekanan terhadap gawang Dortmund meningkat nyata dan mereka jarang bisa keluar dari tekanan.

Namun, perlu diingat bahwa ini adalah laga tandang melawan Bayern, "yang tentu saja merupakan tolok ukur tertinggi, bukan hanya di Jerman, melainkan juga di Eropa," seperti dikatakan Kovac sebelum pertandingan. Kualitas yang diturunkan Bayern di lapangan jauh lebih tinggi daripada Dortmund, tidak ada keraguan soal itu. "Terkadang kami juga harus melewati situasi sulit, bertahan dengan gigih, mengadang beberapa bola, dan tiang gawang pun berada di tempat yang semestinya. Semua itu bagian dari permainan," kata Book.

IMAGO

"Tidak gentar": Sikap Dortmund saat menghadapi Bayern membaik

Hal penting yang dipetik BVB justru bahwa mereka "terus berjuang dengan sangat baik dan berkali-kali bangkit", lanjut pria berusia 40 tahun itu. "Sepanjang pertandingan, saya merasa kami benar-benar siap." Hal itu terutama terlihat dalam rangkaian kejadian menjelang skor 0:1. Dortmund sempat unggul lewat Jobe Bellingham yang tampil apik, tetapi golnya dianulir karena offside, lalu mereka justru tertinggal nyaris melalui serangan balik berikutnya. Respons BVB terhadap pukulan itu sangat baik. Hampir seketika, mereka kembali menciptakan peluang hingga peluit jeda berbunyi.

Ricken juga memuji "daya juang luar biasa tim" yang "tidak menyerah". Mereka bekerja keras hingga momentum berpihak kepada tim tamu menjelang akhir laga, ketika pemain pengganti Fabio Silva mencetak gol pada menit ke-89. Itu juga berkat sikap Dortmund dan mentalitas yang kerap dibicarakan, yang telah membaik secara nyata, terutama dalam lima pertemuan dengan Bayern di bawah Kovac sejauh ini.

"Yang terpenting adalah: sebelum pertandingan, saya mengatakan kepada tim bahwa kami harus percaya diri. Kami menghormati lawan, tetapi tidak gentar," kata Schlotterbeck. "Rasa gentar yang mungkin dulu dimiliki Borussia Dortmund saat bermain di München tidak kami rasakan hari ini. Itu bagus."

Getty Images

Niko Kovac membuat BVB lebih stabil secara mental

Secara keseluruhan, masih terlalu banyak fase dalam pertandingan ketika BVB kehilangan struktur permainan, terutama setelah kebobolan. Jarak antarpemain menjadi terlalu renggang, kedisiplinan saat tidak menguasai bola terkadang hilang, dan mereka terlalu cepat kehilangan bola saat menyerang.

Namun, dengan 52 kemenangan dalam 86 pertandingan di bawah Kovac, ketika mereka hanya kebobolan 104 gol dan kalah 18 kali, peningkatan stabilitas mental tim patut diakui. Dortmund selalu menunjukkan kegigihan, kemauan berlari (127 kilometer melawan FCB), semangat juang, hasrat menang, dan kekuatan bertahan. Lewat sejumlah gol pada menit-menit akhir atau gol pemain pengganti, mereka juga semakin menunjukkan mentalitas pemenang.

"Pelatih dan stafnya telah mengupayakan pola pikir ini selama dua tahun," kata Book. Ricken menambahkan: "Sudah cukup lama Borussia Dortmund menjadi lawan yang sangat menyulitkan dan tidak menyenangkan untuk dihadapi."

IMAGO

"Kami bisa meraih sesuatu": Mampukah BVB merebut gelar?

Jika kemampuan tersebut tidak hilang dalam beberapa bulan mendatang, melainkan terus diasah dan ditingkatkan, semuanya bisa menjadi bekal bagi perkembangan yang mungkin mengantarkan BVB meraih gelar pada akhir musim. "Menurut saya, kami semakin menemukan ritme. Tentu belum semuanya sempurna, tetapi kami terus membaik," kata Schlotterbeck. "Pertahanan kami luar biasa rapat dan menjadi dasar bagi permainan kami yang bagus. Masalahnya, masih ada 26 pekan pertandingan yang harus dijalani. Musim ini masih terlalu panjang. Jika dalam beberapa pekan ke depan kami tampil seperti hari ini, kami berada di jalur yang baik. Kami tentu bisa berharap punya peluang untuk menjaga persaingan gelar tetap terbuka dalam waktu lama."

Namun, pada akhirnya persaingan itu kemungkinan tetap akan ditentukan oleh Bayern, yang masih memiliki poin sama dengan Dortmund setelah delapan pekan pertandingan. Tidak sulit membayangkannya karena Bayern terlalu kuat untuk diimbangi sepanjang musim. Akan tetapi, mungkin ada peluang di DFB-Pokal. Bagaimanapun, hanya empat kemenangan lagi yang dibutuhkan untuk mengangkat trofi. Undian babak 16 besar pada Minggu malam pasti akan diikuti dengan saksama di Dortmund.

Keyakinan dan harapan jelas ada di kubu BVB. Hasil 2:2 di München yang terasa seperti "kemenangan" itu kemungkinan semakin memperkuat keduanya. "Posisi kami bagus di semua kompetisi. Setiap hari dalam latihan, saya melihat bagaimana kami bekerja secara taktis. Saya bahkan merasa beberapa pemain tidak menyadari betapa bagusnya mereka. Kami punya tim yang bagus dan bisa meraih sesuatu," kata Schlotterbeck.

BVB, jadwal: Pertandingan Borussia Dortmund berikutnya