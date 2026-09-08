Pemain asal Uruguay, Federico Valverde, melanjutkan penampilan gemilangnya bersama Real Madrid di Liga Champions, saat Los Blancos menang dengan skor 2-1 atas tamunya, Inter Milan.

Tim Ibu Kota Spanyol itu bertemu wakil Italia tersebut pada hari Selasa, dalam laga pekan pertama fase liga Liga Champions.

Valverde mencetak gol kedua Real ke gawang Nerazzurri pada laga malam ini di menit ke-23 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Bernabeu.





Bintang asal Uruguay itu mencatatkan 4 gol dalam 5 pertandingan terakhirnya di ajang "si kuping besar", jumlah yang melampaui total keseluruhan golnya dalam 75 pertandingan pertamanya di kompetisi antarklub benua tersebut, sebagaimana yang ditegaskan oleh jaringan Opta.









Opta menjelaskan bahwa kapten Real itu hanya mencetak 3 gol dalam 75 pertandingan pertamanya di kompetisi tersebut.

Real Madrid akan menjalani pertandingan keduanya di fase liga benua pada 14 Oktober mendatang, di Ibu Kota Italia, sementara mereka bersiap untuk kembali ke atmosfer Liga Spanyol melalui laga melawan Rayo Vallecano pada tanggal 12 bulan ini.

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