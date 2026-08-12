Memphis Depay murka dan menyatakan perang terhadap Corinthians: "Dalam beberapa hari ke depan..."

Memphis Depay bereaksi geram terhadap kabar bahwa Corinthians memutuskan untuk tidak menawarinya kontrak baru. Sang penyerang mengklaim dalam sebuah unggahan di media sosial bahwa klub Brasil itu tidak menepati sebuah kesepakatan dan berjanji bahwa ia "tidak akan membiarkan perilaku yang tidak dapat diterima itu tanpa hukuman".

Pada Selasa malam (waktu Belanda), Corinthians membagikan kabar bahwa kontrak Memphis yang akan habis tidak diperpanjang. "Keputusan ini diambil semata-mata dengan mempertimbangkan kesehatan finansial institusi kami, yang menuntut keseimbangan ketat dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya yang tersedia," tulis Corinthians.

"Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada pemain Memphis Depay dan seluruh timnya, yang sejak awal negosiasi telah berupaya mencapai kesepakatan sebaik mungkin. Manajemen juga mengakui dan menghargai upaya tanpa henti dari semua departemen, yang telah bekerja untuk memungkinkan kelanjutan sang pemain."

"Dengan mempertimbangkan kewajiban finansial Corinthians saat ini dan di masa depan, jelas bahwa mengikat komitmen baru sebesar ini pada saat ini tidak akan selaras dengan keseimbangan finansial yang harus kami jaga untuk menjamin keberlanjutan klub," demikian pernyataan Corinthians.

Dalam periode terakhir, Memphis tidak selalu menerima pembayarannya tepat waktu dan karena itu terkadang berselisih dengan jajaran direksi. Meski demikian, penyerang tim nasional Belanda itu berencana memperpanjang masa baktinya, dengan syarat yang ketat. Menurut De Moordrechter, kesepakatan yang jelas juga telah dibuat mengenai hal itu.

"Saya sangat kecewa bahwa Corinthians tidak menepati kesepakatan untuk memperpanjang kontrak saya selama dua tahun," tulis Memphis. "Perpanjangan ini secara tegas telah disepakati dengan presiden serta departemen olahraga, hukum, dan keuangan. Namun, beberapa orang memutuskan untuk melanggar kesepakatan ini..."

"Saya tidak menginginkan situasi ini dan selama seluruh proses selalu menghormati klub, tetapi sekarang saya dipaksa untuk bereaksi dengan tegas demi melindungi kepentingan saya. Dalam beberapa hari ke depan saya akan berbicara secara terbuka, tetapi yakinlah bahwa saya tidak akan membiarkan perilaku yang tidak dapat diterima ini tanpa hukuman," demikian Memphis.