Memphis Depay tampaknya baru bisa kembali bermain untuk Corinthians paling cepat pada pertengahan November, seperti dilaporkan ESPN Brasil. Penyerang berusia 32 tahun itu mengalami cedera paha lebih dari sepekan lalu dan untuk sementara harus menepi.

Memphis mengalami cedera otot tersebut saat latihan pada Minggu pekan lalu, 18 Oktober. Akibatnya, ia sudah absen dalam pertandingan liga melawan Vasco da Gama akhir pekan lalu, yang berakhir dengan kekalahan 3-2.

Absennya Memphis diperkirakan tidak berhenti di situ. ESPN menulis bahwa di kompleks latihan, "ada pesimisme di balik layar mengenai kemungkinan ia kembali untuk pertandingan-pertandingan sebelum jeda internasional berikutnya".

Memphis dipastikan absen dalam pertandingan liga melawan Mirassol, yang berlangsung akhir pekan ini pada malam Jumat menuju Sabtu. Ia juga tampaknya harus melewatkan laga melawan São Paulo pada malam 4 menuju 5 November. Karena itu, besar kemungkinan Memphis baru tersedia kembali pada 18 November, ketika Corinthians menghadapi Botafogo.

Belum jelas apakah Memphis masuk pertimbangan untuk dipanggil ke tim nasional Belanda pada jeda internasional mendatang, dan apakah cedera ini berpengaruh terhadap hal tersebut. Pada jeda internasional sebelumnya, pelatih timnas Xavi Hernández memutuskan untuk tidak memanggilnya.

ESPN juga melaporkan bahwa ada "suasana keterasingan" di sekitar Memphis di kompleks latihan Corinthians. Hal itu sebagian besar berkaitan dengan saga perpanjangan kontraknya pada awal tahun ini. Ketidakhadirannya untuk tim pada periode saat ini, ketika klub sedang berjuang menghindari degradasi, juga tidak membantu.

Sejumlah pemain dan anggota staf pun memanggilnya "Mickey", merujuk pada Mickey Mouse. "Terutama karena perlakuan khusus yang diterimanya dibandingkan pemain lain," tulis ESPN.