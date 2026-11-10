Memohon belas kasihan: jeritan peringatan dari dokter Real Madrid

Dr. Niko Mihic, pengawas medis tim utama Real Madrid, melontarkan peringatan keras mengenai tekanan yang kian meningkat terhadap para pemain sepak bola akibat padatnya jadwal pertandingan, seraya menegaskan bahwa kesehatan pemain harus diutamakan di atas kepentingan kompetitif, di tengah minimnya periode istirahat yang memadai dan meningkatnya risiko cedera.

Dalam pernyataan kepada surat kabar Spanyol "AS", di sela-sela Konferensi Kedokteran Olahraga Dunia ke-15 yang diselenggarakan di Stadion Santiago Bernabeu, Mihic menyerukan peninjauan ulang terhadap jadwal pertandingan serta pemberian periode istirahat yang lebih panjang bagi para pemain, sembari memperingatkan bahwa berlanjutnya situasi saat ini mengancam keselamatan fisik mereka.

"Andai mereka kuda balap, kami pasti dituduh melakukan penganiayaan"

Dokter asal Kroasia itu menggunakan sebuah perumpamaan yang mencolok untuk menggambarkan besarnya tekanan yang dialami para pemain, dengan mengatakan: "Saya sudah mengatakan ini beberapa kali sebelumnya, andai para pemain kami adalah kuda balap, pasti akan ada protes dan tuduhan penganiayaan hewan karena memaksa mereka berlari sepanjang waktu".

Ia menambahkan: "Tetapi di sini tidak ada seorang pun yang memprotes, satu pertandingan lalu pertandingan lagi, dan pertandingan menumpuk satu sama lain, tanpa ada yang menanyakan kondisi pemain".

Mihic menekankan perlunya mengubah budaya ini, dengan mengatakan: "Kesadaran harus ditingkatkan, dan kesehatan atlet harus diprioritaskan di atas kompetisi, melalui pengurangan jumlah pertandingan dan pemberian periode istirahat yang lebih panjang bagi para pemain. Pemain harus diberdayakan dan diberi peran yang lebih besar, sebab olahraga kita pada dasarnya berpijak pada kesehatan pemain, dan karena itu kesehatan harus ditempatkan di atas kompetisi".

Peringatan akan cedera ligamen silang

Pengawas medis Real Madrid itu menyinggung peningkatan yang mencolok pada cedera ligamen silang anterior, menilai bahwa padatnya pertandingan merupakan salah satu faktor yang menempatkan para pemain pada risiko yang lebih besar.

Ia berkata: "Belum pernah sebelumnya para pemain menjalani pertandingan sebanyak yang terjadi saat ini, dan akibatnya mereka menghadapi risiko yang lebih besar".

Ia juga menyoroti sebuah celah medis yang masih memicu berbagai pertanyaan, menjelaskan bahwa perempuan mengalami cedera ligamen silang anterior dengan tingkat yang mencapai delapan kali lipat dibandingkan laki-laki, meskipun para dokter hingga kini belum menemukan penjelasan yang jelas untuk perbedaan ini.

Teknologi baru untuk melindungi pemain dan memperpanjang karier mereka

Dalam konteks lain, Mihic mengungkap perkembangan penelitian terkait benturan kepala yang berulang dalam sepak bola, seraya menunjukkan bahwa federasi internasional dan Eropa tengah mengkaji apa yang dikenal sebagai kejadian penyebab gegar otak atau gegar otak parsial.

Ia menjelaskan bahwa teknologi modern, termasuk indikator cedera otak dalam darah dan perangkat elektroensefalografi portabel, dapat membantu mendiagnosis cedera secara lebih akurat dan melindungi para pemain.

Ia juga menegaskan bahwa kemajuan medis telah berperan dalam memperpanjang karier olahraga, dengan merujuk pada Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Lionel Messi, dan Novak Djokovic, seraya menjelaskan bahwa kemajuan dalam bidang bedah dan penanganan cedera memungkinkan para atlet untuk kembali lebih cepat serta terus berkompetisi hingga usia yang dahulu dianggap sudah sangat lanjut.

Ia mengakhiri pembicaraannya dengan menegaskan pentingnya menyesuaikan perawatan nutrisi untuk setiap pemain sesuai kebutuhannya, seraya mengungkap bahwa Real Madrid menggunakan analisis DNA melalui sampel air liur untuk menentukan kebutuhan para pemain akan karbohidrat dan zat besi, serta waktu yang paling tepat untuk mengonsumsinya.