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Komite Wasit Utama di Federasi Sepak Bola Mesir, yang diketuai Essam Abdel Fattah, mengumumkan penunjukan wasit internasional asal El Salvador, Ivan Barton, untuk memimpin pertandingan Al Ahly melawan Pyramids, yang dijadwalkan berlangsung pada 23 November ini, dalam rangkaian pekan kesembilan Liga Utama Mesir.

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Penunjukan Barton, sosok dengan pengalaman luas di turnamen-turnamen internasional, untuk memimpin laga yang mempertemukan pemuncak klasemen dengan runner-up ini datang di tengah besarnya arti hasil pertandingan dalam perebutan posisi teratas.

Pyramids memasuki laga ini sebagai pemuncak klasemen dengan koleksi 24 poin, sementara Al Ahly menempati posisi kedua dengan 20 poin. Hal ini memberi tim berjuluk The Red Devils peluang untuk memangkas selisih menjadi satu poin jika meraih kemenangan, sedangkan Pyramids berusaha memperlebar jarak dan memperkuat posisinya di puncak.

Barton menyandang lencana wasit internasional dari Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) sejak tahun 2018, dan sejak saat itu ia telah ikut serta dalam sejumlah turnamen besar di level tim nasional maupun klub.

Wasit asal El Salvador ini sebelumnya pernah tampil di Piala Dunia 2022 di Qatar, sebelum menangani sejumlah pertandingan pada edisi terakhir turnamen tersebut tahun 2026, sehingga memperkuat statusnya di antara para wasit Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF).

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Pada Piala Dunia Qatar, Barton memimpin tiga pertandingan, yang paling menonjol adalah laga Jepang melawan Jerman, Brasil melawan Swiss, serta Inggris melawan Senegal di babak 16 besar.

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Ia juga mengumpulkan pengalaman di turnamen lain, di antaranya Piala Emas (Gold Cup), Liga Champions CONCACAF, dan Piala Dunia U-17, selain keikutsertaannya dalam ajang sepak bola di Olimpiade Tokyo 2020.

Adapun di Piala Dunia 2026, Barton memimpin empat pertandingan, yang paling menonjol adalah laga Prancis melawan Spanyol di babak semifinal, yang menjadi momen bersejarah dalam kariernya dan dalam catatan perwasitan di kawasan Amerika Tengah.

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CONCACAF menyebutkan bahwa penunjukannya untuk memimpin pertandingan tersebut menjadikannya wasit pertama asal Amerika Tengah yang memimpin laga di semifinal Piala Dunia, sekaligus menjadi wasit termuda dari CONCACAF yang menangani pertandingan di babak ini sepanjang sejarah turnamen.

Barton meraih pencapaian ini pada usia 35 tahun, lima bulan, dan 17 hari, menurut data CONCACAF, yang juga menyebutkan bahwa timnya mencakup rekan senegaranya David Moran, serta asisten wasit asal Nikaragua, Antonio Bobbiero.

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Penugasan ini mencerminkan kepercayaan yang diperoleh wasit asal El Salvador tersebut di kancah internasional, setelah ia dipercaya memimpin sebuah laga penting di turnamen sepak bola terbesar di dunia, di luar ajang-ajang CONCACAF.

Rekam jejak perwasitan ini menempatkan Barton pada ujian baru di lapangan-lapangan Mesir, ketika ia memimpin laga Al Ahly melawan Pyramids, yang memiliki arti khusus karena posisi kedua tim di klasemen liga.