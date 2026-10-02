Hal itu dikatakan pria 76 tahun itu kepada Bild. Pemicunya adalah dua penampilan gelandang itu dalam duel Nations League melawan Belanda dan Yunani, serta kemenangan 2-0 tim nasional Jerman atas Serbia pada Kamis, saat Kimmich absen.

"Dia itu orang yang punya sindrom penolong. Di lapangan dan juga di luar", kata Reif tentang Kimmich. "Ada masa ketika dia berlarian ke sana kemari seperti gasing, ada di mana-mana, karena dia ingin menyelesaikan semuanya, yang sebenarnya tidak terlalu membantu baik di Bayern maupun di tim nasional", tambahnya dan menegaskan bahwa itu harus dipahami sebagai kritik.

Setelah hasil imbang 1-1 melawan Belanda dan kekalahan 0-1 dari Yunani, pelatih tim nasional baru Jürgen Klopp mencadangkan Kimmich, yang saat melawan Serbia di posisi nomor enam digantikan oleh Aleksandar Pavlovic dan Tom Bischof. Kimmich sendiri sudah "satu, dua, tiga, lima, sepuluh kali" meminta kepada Klopp agar diizinkan bermain, seperti yang dikonfirmasi sang pelatih sebelum duel Nations League itu, tetapi Klopp tetap pada keputusannya.

Mengapa Jürgen Klopp tidak memainkan Kimmich?

Sang pelatih ingin menguji bagaimana tim tampil jika pemain penting seperti Kimmich sewaktu-waktu absen. "Sepakbola harus tetap konstan. Susunan pemain tidak bisa, terutama karena pemain mengalami cedera", jelasnya setelah laga melawan Serbia.

Kimmich yang berusia 31 tahun mengambil alih ban kapten di tim DFB dari Ilkay Gündogan pada 2024. Gelandang itu menjalani debut untuk tim nasional senior Jerman pada Mei 2016 dan sejak itu sudah mencatatkan 116 penampilan internasional (10 gol).