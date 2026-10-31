Pemain asal Spanyol, Lamine Yamal, melanjutkan torehan sejarahnya bersama Barcelona setelah mencetak dua gol dalam laga melawan Deportivo Alaves, Sabtu hari ini di Stadion Spotify Camp Nou, dalam pekan ke-11 La Liga.

Dengan demikian, Yamal menambah koleksinya menjadi 40 gol sebelum menginjak usia 20 tahun, menyamai pemain Inggris Michael Owen, serta mendekati pemain Prancis Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, pemegang rekor dalam daftar ini selama 30 musim terakhir di lima liga top Eropa dengan torehan 41 gol.

Hal ini berarti pemecahan rekor Mbappe oleh Yamal nyaris pasti terjadi, mengingat pemain Spanyol itu baru akan menginjak usia 20 tahun pada Juli mendatang.

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Di sisi lain, pelatih Hansi Flick hari ini meraih kemenangan ke-100 di kompetisi resmi bersama Barcelona (10 kali seri, 21 kali kalah).

Dengan kemenangan telak (6-1) atas Deportivo Alaves, Barca menambah koleksinya menjadi 30 poin, di puncak klasemen La Liga, unggul dua poin dari Atletico Madrid di posisi kedua, dan 6 poin dari Real Madrid di posisi ketiga, yang akan bertandang ke markas Racing Santander besok dalam pekan yang sama.

Kemenangan besar ini datang pada momen penting bagi Barcelona, yang memasuki laga dengan mencari keseimbangannya kembali setelah kekalahan dari Paris Saint-Germain (4-2) dan Real Madrid (2-1).