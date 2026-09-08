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Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Membongkar kelemahan Valencia: lisan Rodri terpeleset di depan kamera

Rodri
P. Cubarsi
Barcelona
Valencia
LaLiga
Spanyol

Juara dunia mengawali perjalanannya di Liga dengan krisis

Ucapan Rodri, gelandang Barcelona, kepada rekan setimnya Pau Cubarsi selama pertandingan melawan Valencia, Minggu lalu, mengungkap pandangannya tentang lemahnya perlawanan tuan rumah, setelah Barca unggul tiga gol tanpa balas.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Rodri mempelajari dua hal setelah tampil sebagai starter untuk pertama kalinya bersama klub Catalan tersebut di La Liga, kompetisi yang ia kembali padanya setelah tujuh musim ia habiskan di Liga Premier Inggris.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa hal pertama adalah semua pertandingan tandang di Inggris memiliki tingkat intensitas dan perlawanan dari tuan rumah, tetapi Rodri tidak menemukan hal yang sama di La Liga.

Adapun hal kedua adalah bahwa ada program-program televisi di Spanyol yang siap menangkap segala hal, sehingga lebih baik berbicara dengan rekan setim sambil menutupi mulut, baik di dalam maupun di luar lapangan.

Surat kabar Spanyol itu menjelaskan bahwa apa yang terjadi mengajarkan Rodri bahwa mereka tidak akan memaafkannya karena memilih bermain bersama Barcelona ketika Real Madrid juga menginginkannya.

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Rodri melupakan kedua hal itu pada hari Minggu di Stadion Mestalla, ketika ia digantikan oleh Marc Bernal pada menit ke-62, dengan skor menunjukkan keunggulan Barcelona tiga gol tanpa balas, dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan klub Catalan itu 5-0.

Rodri duduk di bangku cadangan di sebelah Pau Cubarsi, yang digantikan oleh Christensen pada waktu yang sama, dan mendapati dirinya mengatakan kepada rekannya apa yang ia lihat dalam pertandingan.

Rodri berkata kepada Cubarsi, dalam beberapa komentarnya yang tidak terlontar secara berurutan melainkan dalam beberapa kali, saat ia duduk di bangku cadangan tanpa menutupi mulutnya: "Sangat lemah, mereka ini... sangat lemah. Mereka sangat buruk, kawan. Mereka benar-benar buruk. Bagaimana mereka bisa mengakhiri musim lalu di posisi klasemen itu? Mereka tidak melewati garis tengah lapangan di babak kedua...".

Kamera jaringan "Movistar Plus" menangkap ucapan tersebut, dan penilaian apakah pernyataannya merupakan bentuk tidak menghormati atau sekadar keterusterangan yang berlebihan dalam sebuah percakapan pribadi, diserahkan kepada publik.

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