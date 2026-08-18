Membayar harga pelanggarannya: Legenda United dalam masalah hukum

Paul Scholes, legenda Manchester United, menghadapi situasi hukum yang sulit setelah dua pengadilan menyidangkan dua kasus terpisah terkait perkara mengemudikan dua mobil dalam dua kesempatan berbeda.

Pengadilan Kecil Bradford pada 12 Agustus mengeluarkan putusan yang melarang Scholes mengemudi selama enam bulan, disertai denda, karena mengemudikan mobil Range Rover dengan kecepatan yang melampaui batas yang diizinkan di Halifax Road di kawasan Cleckheaton, pada malam 3 Maret lalu.

Pada keesokan harinya, Pengadilan Kecil Manchester mengeluarkan putusan yang menambahkan enam poin pada surat izin mengemudinya, disertai denda lainnya, terkait kasus yang berhubungan dengan mobil Mercedes yang melampaui kecepatan yang ditentukan di Mossley Road dekat Ashton-under-Lyne pada 14 November tahun lalu.

Total denda, biaya, dan ongkos peradilan dalam kedua kasus tersebut melampaui 1.472 pound sterling. Menurut dokumen pengadilan, Scholes menegaskan kepada polisi bahwa ia mengemudikan mobil Range Rover saat pelanggaran pertama, tetapi ia tidak menanggapi dua surat yang dikirimkan polisi terkait insiden kedua, yang mendorong pihak berwenang untuk melanjutkan proses hukum terhadapnya, menurut BBC.

Scholes tidak memberikan pengakuan resmi terkait dakwaan tersebut, dan ia dinyatakan bersalah secara in absentia dalam proses peradilan khusus perkara lalu lintas.

Scholes merupakan salah satu legenda Manchester United, di mana ia bermain sebanyak 499 pertandingan bersama tim, dan meraih 11 gelar Liga Inggris, tiga gelar Piala FA, serta dua gelar Liga Champions Eropa, selain itu ia juga tampil bersama timnas Inggris dalam 66 pertandingan.