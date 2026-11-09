Nama Rob Nijstad, bek tengah klub Belanda Twente yang berusia 18 tahun, masih terus dikaitkan dengan Barcelona.

Rob Nijstad merupakan salah satu target klub Catalan tersebut pada bursa transfer musim panas lalu, namun pada akhirnya pemain Belanda itu tetap bertahan bersama Twente.

Kini, ayahnya, Maurice Nijstad, berbicara terbuka tentang keputusan-keputusan yang menentukan masa depan sang pemain, dalam sebuah wawancara yang dimuat surat kabar Belanda NRC.

Surat kabar Sport memuat pernyataan ayah Rob Nijstad, yang mengomentari keputusan putranya untuk bertahan bersama Twente, meski sejumlah klub besar Eropa menaruh minat.

Ia berkata, "Ini sepenuhnya merupakan keputusan pribadinya." Ayah sang bek itu pun mengingat kembali kata-kata yang disampaikan Rob kepadanya, "Saya belum menyelesaikan misi saya di sini. Saya ingin membalas budi kepada orang-orang di Twente yang telah memberi saya begitu banyak."

Barcelona, yang dianggap sang pemain sebagai klub impiannya, adalah salah satu klub yang berupaya merekrutnya. Sebelum itu, Ajax, PSV Eindhoven, Feyenoord, dan Juventus juga menunjukkan ketertarikan kepadanya.

Bahkan, Rob Nijstad sampai mengunjungi sejumlah klub bersama kedua orang tuanya dan para perwakilannya, guna menimbang berbagai pilihan yang terbuka bagi masa depannya.

Dalam laporan yang dimuat surat kabar NRC, sang ayah dan putranya juga berbicara tentang karakteristik yang dimiliki bek muda tersebut.

Rob berkata mengenai duel fisik, "Ini bukan sisi yang menjadi kekuatan utama saya. Saya jarang terlibat dalam apa yang ayah saya sebut sebagai duel tendangan dan benturan fisik. Itu justru yang paling menjadi ciri khasnya."

Maurice sependapat dengan penilaian ini, seraya berkata, "Rob memiliki bakat untuk menempatkan posisi dengan baik, sehingga ia jarang menemukan dirinya dalam situasi seperti itu. Dan sifat ini bukan diwarisinya dari saya."

Sebaliknya, sang ayah mengakui adanya kesamaan di antara mereka dalam membaca permainan serta kemampuan mengarahkan rekan-rekan setim di dalam lapangan, seraya menambahkan, "Justru di sisi inilah, saya melihat ada sesuatu dari diri saya padanya."

Sang bek sebelumnya telah mengakui, dalam pernyataan kepada surat kabar Voetbal International, betapa senangnya ia dengan minat Barcelona untuk merekrutnya, seraya berkata, "Itu klub terbesar di dunia. Ketika klub sebesar itu ingin merekrutmu, itu adalah hal yang luar biasa."

Ia juga mengakui adanya komunikasi di antara kedua klub, namun ia menjelaskan bahwa Twente bersikap tegas dalam pendiriannya, dan tidak bersedia mempermudah kepergiannya.

Kontrak Nijstad berlaku hingga Juni 2029, dan sang pemain terus mengembangkan dirinya di Liga Belanda, sementara Barcelona masih menempatkan namanya dalam daftar bek-bek muda yang mereka pantau di bursa transfer Eropa.