Memanggil polisi: Perez bercanda dengan seorang suporter Barcelona di Bernabeu

Mungkin Florentino Perez, presiden Real Madrid, tak menyangka akan bertemu dengan seorang pendukung rival mereka, Barcelona, ketika ia mendekati salah satu suporter di Stadion Santiago Bernabeu, saat berlangsungnya pertandingan liga sepak bola Amerika antara Cincinnati Bengals dan Atlanta Falcons.

Situs Tribuna menyebutkan bahwa Perez berhenti untuk berbincang dengan seorang wanita asal Amerika, dan menanyakan apakah ia mendukung Los Blancos.

Namun jawabannya datang secara tak terduga, karena ia mengungkapkan bahwa dirinya adalah salah satu pendukung Barcelona.

Perez pun langsung tertawa terbahak-bahak, dan ikut bercanda sambil berkata dengan suara lantang, "Kamu pendukung Barcelona? Polisi! Datanglah ke sini".

Kamera surat kabar Marca merekam percakapan ini, dan video tersebut dengan cepat tersebar luas melalui media sosial. Wanita itu telah memberikan Perez kesempatan sempurna untuk melontarkan sedikit lelucon, dan presiden Real Madrid itu tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut.

Bukan hal yang lazim melihat seorang pendukung Barcelona diinterogasi oleh presiden Real Madrid di Stadion Santiago Bernabeu.

Perez hadir untuk menyaksikan laga Cincinnati Bengals melawan Atlanta Falcons, pertandingan kedua di musim reguler liga sepak bola Amerika yang digelar di Spanyol.

Tim Cincinnati, yang dipimpin oleh quarterback Joe Burrow, meraih kemenangan dengan skor 34-17.