Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Cincinnati Bengals v Atlanta FalconsGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Memanggil polisi: Perez bercanda dengan seorang suporter Barcelona di Bernabeu

LaLiga
Real Madrid
Barcelona
Spanyol

Florentino Perez Tak Percaya Jawaban Seorang Suporter Perempuan Amerika

Mungkin Florentino Perez, presiden Real Madrid, tak menyangka akan bertemu dengan seorang pendukung rival mereka, Barcelona, ketika ia mendekati salah satu suporter di Stadion Santiago Bernabeu, saat berlangsungnya pertandingan liga sepak bola Amerika antara Cincinnati Bengals dan Atlanta Falcons.

Situs Tribuna menyebutkan bahwa Perez berhenti untuk berbincang dengan seorang wanita asal Amerika, dan menanyakan apakah ia mendukung Los Blancos.

Namun jawabannya datang secara tak terduga, karena ia mengungkapkan bahwa dirinya adalah salah satu pendukung Barcelona.

Perez pun langsung tertawa terbahak-bahak, dan ikut bercanda sambil berkata dengan suara lantang, "Kamu pendukung Barcelona? Polisi! Datanglah ke sini".

Pertandingan berikutnya
RMA

RMA

LaLiga

21 Nov 2026

CEL

CEL

BAR

BAR

LaLiga

22 Nov 2026

VIL

VIL

Kamera surat kabar Marca merekam percakapan ini, dan video tersebut dengan cepat tersebar luas melalui media sosial. Wanita itu telah memberikan Perez kesempatan sempurna untuk melontarkan sedikit lelucon, dan presiden Real Madrid itu tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut.

Bukan hal yang lazim melihat seorang pendukung Barcelona diinterogasi oleh presiden Real Madrid di Stadion Santiago Bernabeu.

Perez hadir untuk menyaksikan laga Cincinnati Bengals melawan Atlanta Falcons, pertandingan kedua di musim reguler liga sepak bola Amerika yang digelar di Spanyol.

Tim Cincinnati, yang dipimpin oleh quarterback Joe Burrow, meraih kemenangan dengan skor 34-17.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google