Dengan biaya transfer sebesar 17 juta euro ditambah bonus yang mungkin menyusul, gelandang berusia 18 tahun itu pada musim panas lalu memutuskan pindah dari klub kasta tertinggi Belgia, RSC Anderlecht, ke Kraichgau.

"Orang-orang yang bekerja di sini sangat penting bagi saya. Dan tentu saja prospek mendapatkan waktu bermain. Bagi pemain muda, yang terpenting adalah mengumpulkan menit bermain sebanyak mungkin," ujar de Cat, yang sempat diminati antara lain oleh BVB dan Stuttgart, dalam menjelaskan penolakannya terhadap para peminat besar.

"Saya rasa, kita harus memilih orang yang tepat, waktu yang tepat, dan langkah berikutnya yang tepat. Hoffenheim benar-benar merupakan opsi terbaik bagi saya. Dan mengapa saya tidak bisa suatu hari nanti bermain di Liga Champions bersama Hoffenheim? (tersenyum)," kata de Cat.

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Nathan de Cat tinggal serumah dengan ayahnya

Banyaknya spekulasi pada musim panas lalu dengan nominal jutaan euro yang beredar tidak membuat pemain Belgia itu, yang nilai pasarnya kini berada di atas 25 juta euro, kehilangan ketenangan. "Sejujurnya, angka itu tidak terlalu menarik bagi saya. Saya hanya ingin bermain sepak bola dan menikmati waktu bersama rekan-rekan setim saya," kata de Cat, lalu menjelaskan: "Tentu saja, di usia saya orang juga sesekali merasakan tekanan, itu selalu ada dalam sepak bola. Tetapi seperti yang saya katakan: saya hanya ingin bersenang-senang. Sepak bola adalah bagian besar dari hidup saya, tetapi pada akhirnya itu tetap hanya sebuah permainan."

De Cat pindah ke Kraichgau bersama ayahnya, dan kini keduanya tinggal dalam satu rumah bersama. Itu memainkan peran sentral dalam proses adaptasi pemain tim nasional junior tersebut. "Saya tinggal bersama ayah saya di sebuah rumah di Nußloch. Saya pikir dia pasti akan tinggal bersama saya di sini selama tahun pertama, lalu setelah itu kami akan melihat lagi. Itu sangat membantu saya untuk beradaptasi," ujarnya.

Ketenteraman kawasan itu dipandangnya sebagai keuntungan, setelah sebelumnya ia tinggal di kota metropolitan Brussel. "Di sini benar-benar sangat tenang, orang-orangnya juga sangat santai. Sebagai pesepak bola, Anda bisa berjalan-jalan begitu saja tanpa terus-menerus dikenali seseorang. Saya sangat menyukainya. Ada pemain yang ingin dimintai foto di jalan. Tetapi bagi saya, ketenangan di sini benar-benar sempurna," kata de Cat, yang sejauh ini telah memainkan empat laga kompetitif untuk Hoffenheim, tetapi terakhir dua kali beruntun tidak dimainkan di Bundesliga.