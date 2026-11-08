Sebuah laporan media pada hari Minggu ini menyebutkan bahwa Bayern Munich ingin merebut pemain muda Liverpool pada periode mendatang.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyatakan bahwa Rio Ngumoha (18 tahun), pemain Liverpool, telah menjadi pemain cadangan dalam rencana pelatih Andoni Iraola, meskipun ia memanfaatkan waktu bermain dengan sebaik-baiknya.

Ngumoha tampil dalam 14 pertandingan di seluruh ajang musim ini dengan total menit bermain mencapai 642 menit, dan menciptakan dua gol.

Kontrak pemain muda ini dengan Liverpool berakhir pada Juni 2028, dan meskipun telah ada negosiasi perpanjangan kontrak, tampaknya kedua belah pihak masih jauh dari mencapai kesepakatan.

Surat kabar Inggris "Telegraph" sebelumnya mengungkapkan keinginan klub Jerman tersebut untuk mengontrak Ngumoha dengan nilai 60 juta pound sterling, namun Bayern Munich menghadapi sikap tegas dari Liverpool, yang menegaskan tetap mempertahankan pemain tersebut dan menolak gagasan untuk melepasnya.

Meski demikian, Bayern Munich ingin melakukan upaya lain dengan memanfaatkan terhentinya negosiasi antara pemain muda tersebut dengan Liverpool.