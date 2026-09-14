Daniel Maldini menempatkan dirinya dalam masalah hukum dan moral yang serius, setelah pemeriksaan kepolisian Italia mengungkap bahwa ia mengemudi di bawah pengaruh alkohol dengan kadar hampir dua kali lipat batas yang diizinkan, hanya beberapa jam setelah ia membawa timnya Cagliari meraih kemenangan berharga atas Atalanta lewat gol penentu dari titik penalti.

Kurang dari 12 jam setelah mencetak penalti penentu yang memberi Cagliari kemenangan berharga 2-1 atas Atalanta di Bergamo, putra dari legenda Milan, Paolo Maldini, itu mendapati dirinya berada di pusat skandal besar di kota Milan, setelah pemeriksaan menunjukkan adanya kadar alkohol yang tinggi dalam darahnya menyusul sebuah kecelakaan lalu lintas yang mengerikan.

Kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 05.15 dini hari Minggu di kota Milan, ketika mobilnya jenis Porsche Carrera bertabrakan dengan kendaraan lain, yang mengakibatkan 6 orang mengalami luka ringan, termasuk pemain berusia 24 tahun tersebut, yang dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan sebelum diperbolehkan pulang di hari yang sama.

Tes positif dan SIM dicabut

Menurut sumber kepolisian setempat yang berbicara kepada kantor berita Reuters, tes alkohol pertama di lokasi kejadian menunjukkan kadar 0,91 gram per liter, sementara tes kedua tercatat 0,89 gram/liter, yakni hampir dua kali lipat batas hukum yang diizinkan di Italia yang ditetapkan sebesar 0,5 gram/liter.

Menyusul hasil positif tersebut, pihak berwenang memutuskan untuk mencabut SIM pemain itu secara langsung, sementara ia juga menjalani tes penyalahgunaan narkoba, yang oleh klub Cagliari pada hari Senin dipastikan hasilnya sepenuhnya negatif, seraya menyebutkan bahwa pemain tersebut akan bergabung dengan latihan secara normal untuk persiapan pertandingan-pertandingan mendatang.

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Sumber keamanan Italia yang dikutip Reuters menjelaskan bahwa hasil tes narkoba resmi yang dilakukan oleh kepolisian tidak akan keluar sebelum tiga atau empat hari.

Daniel Maldini, yang sebelumnya bermain untuk klub Milan, Atalanta, dan Lazio sebelum menetap di Cagliari, dianggap sebagai salah satu nama yang sedang menanjak di sepakbola Italia, di mana ia telah menjalani 6 pertandingan internasional bersama timnas Italia, dan memikul warisan yang berat sebagai putra dari Paolo Maldini, salah satu bek terhebat dalam sejarah sepakbola.