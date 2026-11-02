Kiper Jerman Marc-Andre ter Stegen, penjaga gawang Ajax Amsterdam, mengungkap sisi tak lazim dari kepribadiannya, mengakui bahwa dirinya tidak rutin menonton pertandingan sepak bola di luar lapangan, bahkan terkadang ia kesulitan mengingat nama sejumlah pemain yang dihadapinya, meskipun ia mampu mengenali mereka melalui gaya bermain dan pergerakan mereka di dalam lapangan hijau.

Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Spanyol "El Pais", ter Stegen berbicara terus terang mengenai hubungannya dengan aktivitas menonton sepak bola, menjelaskan bahwa ia tidak menghabiskan banyak waktu untuk mengikuti pertandingan, kecuali jika itu merupakan laga penting atau mempertemukannya dengan orang-orang yang memiliki hubungan personal dengannya.

Kiper Jerman itu berkata: "Orang-orang tertawa ketika saya memberi tahu mereka bahwa saya tidak banyak tahu tentang sepak bola. Saya tidak terlalu sering menonton pertandingan, kecuali ketika ada laga-laga bagus atau pertandingan yang berarti bagi saya karena suatu hubungan atau seorang teman".

Pengakuan ter Stegen tidak berhenti pada batas tidak mengikuti pertandingan, karena ia mengakui bahwa dirinya bisa saja melupakan nama sejumlah pemain yang dihadapinya, sebuah masalah yang terkadang muncul selama persiapan teknis dan analisis lawan, namun ia menjelaskan bahwa ingatannya lebih berfokus pada detail-detail yang berkaitan dengan penampilan mereka di dalam lapangan ketimbang nama-nama.

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Ia menambahkan bahwa dirinya mampu mengenali para pemain melalui cara mereka bergerak, gaya tembakan mereka, serta detail-detail teknis yang menjadi ciri khas penampilan mereka, dengan mengatakan: "Saya lebih baik dalam mengingat bagaimana mereka bergerak di lapangan, bagaimana mereka menembak, atau beberapa ciri yang kurang terlihat jelas, ketimbang mengingat nama pemain. Hal ini agak aneh, tetapi sering terjadi pada saya ketika kami menganalisis lawan".

Kiper Jerman itu menunjukkan bahwa persoalan ini bisa sampai pada kesulitan mengenali posisi para pemain jika ia mendapati dirinya berada di dalam ruang ganti yang berisi sekelompok pemain yang tidak ia kenal, sebuah ironi yang mencolok mengingat sifat pekerjaannya serta apa yang dituntutnya berupa persiapan dan analisis cermat terhadap lawan.

Meskipun ia menjauh dari mengikuti pertandingan secara rutin, ter Stegen menunjukkan apresiasi khusus terhadap atmosfer suporter di stadion, memuji Stadion Camp Nou serta cara para pendukung Barcelona bereaksi terhadap keterampilan individu para pemain, ia juga mengenang kembali suasana yang ia rasakan di Stadion San Paolo di kota Napoli, menganggap bahwa hubungan antara suporter dan tim merupakan sisi mendasar dari pengalaman sepak bola.