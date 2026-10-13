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... dan kursi khusus di belakang Buffon!

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Olivier Giroud mencatatkan namanya dalam sejarah Liga Champions setelah tampil melawan mantan klubnya, Arsenal, dalam laga pekan kedua fase liga Liga Champions, Selasa malam.

Lille kalah tiga gol tanpa balas di Stadion Emirates, dengan gol-gol Arsenal tercipta dalam rentang tujuh menit (menit 64, 67, dan 71) melalui Timber, Eze, dan Saka secara berurutan.

Giroud masuk dari bangku cadangan pada menit ke-78, menggantikan pemain Jepang Ayase Ueda.

Menurut data jaringan Opta, "Giroud dengan usia 40 tahun dan 13 hari menjadi pemain Prancis pertama berusia 40 tahun atau lebih yang tampil dalam pertandingan Liga Champions".

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Bintang veteran Prancis itu juga menjadi pemain kedua sepanjang sejarah, tanpa memandang kewarganegaraan, yang tampil di Liga Champions pada usia 40 tahun atau lebih bersama klub Prancis, setelah kiper Italia Gianluigi Buffon bersama Paris Saint-Germain pada musim 2018-2019.