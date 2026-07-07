Melampaui Maradona... Messi menjadi pencipta assist terbanyak dalam sejarah Piala Dunia

Lionel Messi, kapten tim nasional Argentina, terus menorehkan sejarah di Piala Dunia, setelah mencetak rekor baru dalam laga melawan Mesir.

Messi mencetak satu gol dan memberikan satu assist untuk membawa tim Tango meraih kemenangan dramatis atas Mesir dengan skor 3-2 dalam pertandingan babak 16 besar yang digelar Selasa malam ini, dan kini akan menghadapi pemenang antara Swiss dan Kolombia.

Kemenangan ini diraih setelah tim Argentina sempat tertinggal dua gol dari raksasa Afrika tersebut.

Messi juga memberikan assist kepada Cristian Romero, yang menjadi umpan penentu kesembilan bagi “La Pulga” di Piala Dunia ini.

Menurut statistik “Squadra”, Messi kini menjadi pemain dengan assist terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh legenda almarhum Diego Armando Maradona (8 assist).

Messi berpotensi menambah jumlah assistnya pada pertandingan perempat final, yang akan melawan Kolombia atau Swiss.

Perlu dicatat bahwa Messi juga merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini dengan 21 gol, termasuk 8 gol di edisi saat ini.