"Melampaui batas" – Carragher melancarkan serangan besar kepada Lisandro Martinez

Jamie Carragher, legenda Liverpool, melancarkan kritik kepada Lisandro Martinez, pemain Manchester United, setelah pernyataan terbarunya.

Lisandro Martinez melontarkan serangan tajam kepada manajemen Manchester United, dengan menyasar direktur olahraga Jason Wilcox, setelah timnya kalah 2-0 dari Atletico Madrid di Liga Champions, Selasa kemarin.

Martinez mengatakan bahwa manajemen gagal memperkuat tim secara memadai selama bursa transfer musim panas, sembari menyiratkan bahwa tim (saat ini) tidak berada pada level untuk bersaing di Liga Champions.

Di sisi lain, Carragher tidak suka dengan tindakan Martinez yang membuka rahasia klub di depan publik.

Mantan bintang Liverpool itu berkata kepada jaringan "CBS Sports": "Lucunya, ketika para pemain mengatakan hal itu, mereka tidak pernah membicarakan posisi mereka sendiri."

Ia melanjutkan: "Ketika seorang bek berkata: kami tidak berbuat cukup di bursa transfer, yang mereka maksud bukan para bek. Yang mereka maksud adalah area-area lain di lapangan."

Ia menambahkan: "Jadi, bagaimana menurut Anda perasaan para pemain yang bergabung dengan tim pada musim panas saat ia mengatakan hal itu? Dan ini bukan sekadar kritik dari saya terhadap salah satu pemain Manchester United. Anda tidak bisa mengkritik orang-orang yang kedudukannya lebih tinggi dari Anda."

Carragher meneruskan: "Saya pikir klub sepak bola itu seperti keluarga Anda, dan ada banyak hal yang terjadi di dalamnya. Saya memahami bahwa mungkin ia tidak puas dengan tim, atau Michael Carrick juga tidak puas, tetapi sebagai klub sepak bola dan sebagai keluarga, ketika kalian masuk dari pintu depan, kalian bersatu dan saling mendukung, dan saya pikir klub sepak bola memang seperti itu."

Ia menimpali: "Saat saya di Liverpool, saya benci jika ada orang yang berbicara tanpa dasar atau mengkritik pelatih, atau pelatih mengkritik dewan direksi. Kita semestinya menjadi satu tim."

Ia menyinggung: "Mungkin hal itu sedikit berbau sandiwara. Tapi Anda harus memainkan peran itu seperti yang dilakukan keluarga-keluarga dan seperti yang dilakukan klub-klub sepak bola, dan ini akan menjadi bahan pembicaraan di mana-mana sekarang. Masalah ini akan meledak, akan meledak. Saya pikir ia sudah melampaui batas."

Martinez menegaskan kembali pernyataannya dalam wawancara berikutnya dengan legenda Manchester United, Peter Schmeichel, dengan berkata kepadanya: "Saya tidak akan diam."

Amad Diallo pun tampaknya ikut dalam gelombang kritik tersebut, dengan menulis di Snapchat: "Sungguh memalukan; saya tidak menemukan kata-kata untuk menggambarkannya."

Atmosfer yang penuh ketegangan di kamp tersebut membuat tekanan terhadap Carrick semakin bertambah menjelang perjalanan krusialnya pada hari Minggu ke Leeds.