Raul Asencio, bek Real Madrid, akhirnya memecah kebisuan setelah dinyatakan tidak bersalah dalam kasus terkait peredaran video berkonten seksual yang belakangan memicu kontroversi luas. Hal itu terjadi saat sang pemain menghadapi krisis lain, setelah dinyatakan bersalah mengemudi di bawah pengaruh alkohol.

Kasus ini mengalami perkembangan baru, setelah dua perempuan muda — yang muncul dalam video tersebut — menyatakan pencabutan tuntutan mereka terhadap keempat pemain yang terdakwa dalam kasus itu, yang mendorong Kejaksaan Umum untuk menarik dakwaannya terhadap bek klub kerajaan itu, terkait tindak pidana pengungkapan rahasia dan pelanggaran privasi.

Asencio hadir bersama mantan rekan-rekannya di akademi Real Madrid, Ferran Ruiz, Juan Rodriguez, dan Andres Garcia, di hadapan pengadilan atas latar belakang kasus tersebut, sebelum kedua perempuan muda itu menyatakan di hadapan hakim Pengadilan Pidana (Nomor 5) di Las Palmas de Gran Canaria, pemaafan mereka terhadap keempat terdakwa.

Pencabutan tuntutan ini memungkinkan Kejaksaan Umum menarik dakwaannya, yang berkaitan dengan tindak pidana menyebarkan atau mengedarkan gambar dan cuplikan bersifat intim tanpa persetujuan pemiliknya, dakwaan yang mencakup Asencio dan para terdakwa lainnya. Sebaliknya, pencabutan tuntutan dari kedua perempuan muda itu tidak memengaruhi dakwaan terkait materi pornografi menyangkut anak di bawah umur, yang hanya ditujukan kepada Ferran Ruiz, Juan Rodriguez, dan Andres Garcia, tanpa Asencio.

Dakwaan ini berkaitan dengan perekaman video seksual dengan seorang anak di bawah umur, karena salah satu dari kedua gadis itu berusia 16 tahun pada saat peristiwa terjadi tahun 2023, sebuah tindak pidana yang dakwaannya tidak gugur hanya dengan pencabutan tuntutan atau pemaafan dari korban.

Terkait hal itu, Asencio berkata, hari Kamis ini, dalam pernyataan resmi yang dirilisnya setelah putusan dijatuhkan: "Hari ini, setelah masa panjang berdiam diri, dan sebagai penghormatan terhadap proses hukum yang selalu saya percayai, saya dapat mengatakan bahwa saya dinyatakan tidak bersalah."

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Ia melanjutkan: "Saya rasa sudah tiba waktunya untuk berbagi beberapa kata dengan Anda. Selama bulan-bulan ini, saya melalui situasi yang sulit, dan terkadang saya terpaksa melihat informasi dan pendapat tentang diri saya, yang dipublikasikan sebelum pengadilan menjatuhkan putusannya. Saya memahami dan menghormati kerja media, serta haknya untuk menyampaikan informasi dan mengungkapkan pendapat, tetapi saya juga percaya bahwa penting untuk mengingat bahwa di balik setiap berita ada seorang manusia dan sebuah keluarga, yang menjalani konsekuensi dari segala hal yang dipublikasikan."

Ia menambahkan: "Saya selalu percaya bahwa keadilan pada akhirnya akan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan hari ini, ada putusan pengadilan yang berbicara sendiri, dan saya menerimanya dengan ketenangan hati, dan dengan perasaan lega, karena saya kini mampu menutup satu babak yang sangat penting dalam hidup saya. Saya tidak ingin berpanjang lebar membicarakan kegaduhan atau momen-momen sulit. Saya lebih memilih mengingat dukungan orang-orang yang berdiri di sisi saya, dan mempercayai saya sepanjang masa ini."

Bek asal Spanyol itu melanjutkan: "Saya juga ingin berterima kasih kepada Real Madrid, dan semua orang di klub, atas kepercayaan yang mereka tunjukkan kepada saya, dan atas izin yang diberikan kepada saya untuk terus bekerja dan berkembang, serta menikmati apa yang paling saya cintai dibanding hal apa pun: bermain sepak bola."

Ia melengkapi: "Kepada mereka yang membicarakan saya selama bulan-bulan ini, saya hanya meminta setelah putusan dijatuhkan, agar bagian dari kisah ini juga disampaikan dengan tingkat kehati-hatian yang sama. Saya tidak ingin masuk ke dalam perdebatan apa pun atau kembali ke belakang. Saya ingin menutup babak ini dengan hormat, dengan kepala tegak, dan dengan keinginan kuat untuk melangkah maju."

Insiden alkohol

Mengenai mengemudi di bawah pengaruh alkohol, Asencio berkata: "Saya juga ingin menyinggung insiden terkait mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Saya sangat menyesali apa yang terjadi, dan saya menanggung sepenuhnya tanggung jawab saya atas hal itu. Itu adalah pengalaman yang darinya saya belajar, dan saya benar-benar yakin bahwa hal itu tidak akan terulang lagi."

Ia menambahkan: "Sekarang saya ingin memandang ke depan, dan terus bekerja serta berkembang, dan fokus pada apa yang paling saya cintai: bermain sepak bola. Sekarang giliran saya untuk berbicara. Dan saya sepenuhnya sepakat dengan pelatih saya (Jose Mourinho) 'tidak hanya di dalam lapangan, tetapi juga di luarnya'. Hala Madrid. Dan tidak ada ruang untuk meragukan hal itu."

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