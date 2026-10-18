Meerdink selamatkan satu poin bagi AZ setelah kiper Cambuur menghadiahkan penalti

AZ meraih satu poin saat bertandang ke markas SC Cambuur pada Minggu (2-2). Hasil ini mengecewakan bagi tim tamu asal Alkmaar, yang bermain dengan keunggulan jumlah pemain sepanjang sebagian besar babak kedua tetapi gagal menang. Insiden penalti pada menit-menit akhir laga di Leeuwarden menjadi sorotan.

Tuan rumah mengawali laga seperti yang diimpikan. Jason Ceka melepaskan umpan terobosan apik, lalu Nicolas Binder menuntaskannya dari dalam kotak penalti. AZ bangkit, dan Peer Koopmeiners memberi Ro-Zangelo Daal kesempatan untuk mencetak gol penyama kedudukan setelah 25 menit pertandingan berjalan.

Meski demikian, Cambuur memasuki jeda dengan keunggulan 2-1. Ilyès Hamache mencetak gol dari luar kotak penalti ke sudut kanan bawah gawang. Gol itu menjadi suntikan semangat besar bagi para pemain dan pendukung klub asal Friesland tersebut.

AZ belum berhasil menghapus ketertinggalan pada awal babak kedua. Setelah pertandingan berjalan lebih dari satu jam, Leeroy Echteld memasukkan Mees de Wit untuk menggantikan Mateo Chávez. Saat itu, Cambuur sudah bermain dengan sepuluh orang setelah Devid Eugene Bouah menerima kartu kuning kedua pada menit ke-54.

Meski kekurangan satu pemain, Cambuur nyaris unggul 3-1. Namun, tembakan Hamache dari posisi yang menjanjikan ditepis Jari De Busser. Laga di Leeuwarden terus menyajikan peluang. Di sisi lain, Dave Kwakman, yang masuk menggantikan Wouter Goes, melepaskan tembakan dari sisi kanan kotak penalti yang terlalu tinggi dan melebar jauh ke kanan.

Tak lama kemudian, AZ berharap mendapat penalti, tetapi Elijah Dijkstra terlalu mudah terjatuh. Sementara itu, pendukung Cambuur semakin percaya bahwa kejutan bisa terjadi. AZ terus meningkatkan tekanan, meski tak menghasilkan peluang yang benar-benar besar.

Skor akhirnya menjadi 2-2 setelah kiper Thijs Janssen mengenai wajah De Wit dalam situasi umpan silang. Seusai pemeriksaan VAR, bola ditempatkan di titik penalti. Mexx Meerdink sukses mengeksekusi tendangan dari jarak sebelas meter untuk menyelamatkan satu poin bagi AZ.