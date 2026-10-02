Media Spanyol menulis ini tentang peran Xavi saat bermain imbang melawan Yunani

Timnas Belanda bermain imbang 2-2 melawan Yunani pada Kamis malam di Thessaloniki. Belanda menjalani awal yang dramatis, tetapi mampu bangkit tepat sebelum waktu habis. Inilah yang ditulis media Spanyol tentang hasil imbang tim Xavi Hernández.

Media dari negara asal sang pelatih tim nasional kembali melihat Xavi meraih satu poin. "Belanda berhasil meraih hasil imbang yang dramatis di Thessaloniki, sementara Yunani memainkan laga yang luar biasa pada babak pertama, tetapi benar-benar runtuh pada fase akhir", tulis AS.

Khususnya babak pertama Belanda yang disorot. "Yunani mampu memberi kejutan, merebut penguasaan bola, dan menetralisir permainan lawan yang agak steril."

"Xavi mencegah tragedi Yunani", demikian tajuk Marca setelah duel Nations League tersebut. Surat kabar Spanyol itu melihat Belanda banyak menguasai bola pada babak pertama, tetapi tidak menciptakan ancaman. Meski begitu, mereka tertinggal 2-0. "Xavi tidak ragu dan melakukan tiga pergantian sekaligus." Setelah gol itu, tim tersebut mendapatkan kepercayaan diri.

"Xavi menyelamatkan satu poin berharga dalam pertandingan yang kian sulit, sekaligus menghentikan laju sempurna tim Yunani yang memiliki ambisi sangat tinggi dengan generasi berbakat ini", tutup Marca.

"Belanda terlalu datar", simpul Mundo Deportivo dengan cepat dalam laporan langsungnya. Dalam babak pertama yang dramatis, Belanda segera menuai kritik. Setelah jeda, surat kabar Spanyol itu melihat wajah yang berbeda. "Betapa besarnya perbedaan antara kedua tim."

Surat kabar olahraga Spanyol itu melihat Xavi lewat intervensi taktisnya menghadirkan perubahan dalam jalannya pertandingan. "Ia memasukkan Ryan Gravenberch dan Tijjani Reijnders untuk merebut kembali kendali di lini tengah. Noa Lang juga dimasukkan, ancaman konstan di sisi kiri; dan pergantian itu berjalan dengan sempurna."